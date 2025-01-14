11 машино-мест выставлено на торги в районе Текстильщики

Столица выставила на торги 11 парковочных мест в подземном паркинге, расположенном в районе Текстильщики на юго-востоке столицы, передает пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике.

Объекты площадью от 15,4 до 16,7 кв. м, расположены на стоянке по адресу: ул. Чистова, д. 3А.

«Столица реализует на торгах объекты недвижимости с целью развития городской инфраструктуры, в том числе парковочных пространств. Машино-места в подземных паркингах обеспечивают безопасную стоянку транспортного средства и его защиту от непогоды», — отметили в пресс-службе.

Заявочные кампании завершатся 10 февраля, а итоги аукционов будут подведены 19 февраля. Для участия в торгах понадобится регистрация на цифровой торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» (https://investmoscow.ru/tenders/) публикуется вся необходимая информация о лотах.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».