10 объектов культурного наследия Подмосковья выставят на конкурс в 2025 году

Министерство имущественных отношений Московской области реализует в Подмосковье новый подход к вовлечению объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, в хозяйственный оборот. В текущем году планируется найти инвесторов для 10 имущественных комплексов, расположенных в Москве и восьми городских округах Подмосковья, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках нового подхода разрушенные здания и целые усадьбы выставляются на конкурс в порядке приватизации по стоимости 1 рубль. Победитель конкурса получает имущественный комплекс по итоговой цене конкурса для восстановления и последующего использования. Земельные участки под памятниками культуры предоставляются новому правообладателю за годовую арендную плату в 1 рубль на все время проведения реставрации. После завершения реставрации инвестор сможет выкупить землю по льготной стоимости: для физлиц — это 3% от кадастровой стоимости участка, для юридических — 15%.

Так, в 2025 году будут искать инвесторов для усадебных комплексов в городских и муниципальных округах Чехов, Дмитровский, Домодедово, Истра, Серпухов, Пушкинский, Щелково, Ступино и зданий в Москве.

Это такие объекты культурного наследия, как усадьба «Никольское-Обольяново» в с. Подъячево Дмитровского муниципального округа, в составе имущественного комплекса которой девять зданий, усадьба «Кузьминское» в с. Кузьминское в Домодедово, которая состоит из главного дома и трех флигелей, главный дом и флигель усадьбы «Филатово» в д. Филатово в муниципальном округе Истра, флигель усадьбы «Подмоклово, XVIII–XIX вв.» в городском округе Серпухов, главный деревянный дом усадьбы «Васино» в муниципальном округе Чехов, деревянный павильон «Дача С. Мамонтова» в г. Пушкино.

Также на конкурс будут выставлены имущественные комплексы объектов культурного наследия: усадьба «Богородское» в с. Кишкино и «Усадьба Щербаковых» в с. Алешково городского округа Ступино, больничный комплекс в д. Гребнево городского округа Щелково, а также здание усадьбы «Бергов» в п. Первомайское в Москве.

Ближайший конкурс, на котором будет выставлен объект культурного наследия усадьба «Васино», состоится 17 февраля.

Новый подход к восстановлению разрушенных объектов культурного наследия реализуется в Московской области в том числе в рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина по охране и использованию объектов культурного наследия, утвержденных в 2024 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.