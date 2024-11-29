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10 новых таунхаусов ввели в эксплуатацию в ЖК «Кембридж» округа Истра

В подмосковной Истре возводят малоэтажный коттеджный поселок «Кембридж». В эксплуатацию здесь ввели 10 новых таунхаусов. Выдано соответствующее разрешение, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Новые сблокированные коттеджи расположены в деревне Красный поселок — в сельском поселении Обушковское. На территории «Кембриджа» запланировано 7 очередей строительства.

В коттеджном поселке работают: детский сад с развивающими группами по системе Монтессори, детские творческие мастерские с занятиями по вокалу, рисованию, акробатике и театральному искусству. На территории расположена воркаут-площадка для любителей спорта. В ЖК ведется строительство школы на 594 места.

Подмосковный ЖК «Кембридж» в Истре — возможность жить в пригороде и иметь доступ к объектам необходимой социальной инфраструктуры. Здание въездной группы выполнено в виде замка — там расположены универмаг, салон красоты, аптека, служба бытовых услуг и семейное кафе.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.