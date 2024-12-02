10 млрд руб налоговых поступлений в бюджет Подмосковья обеспечат бизнес-объекты

сегодня в 18:45

Минмособлимущество утвердило на налоговый период 2025 года перечень бизнес-объектов для начисления налога на имущество от кадастровой стоимости. В него вошли 4 494 подмосковных объекта торгового назначения, площадь которых превышает 1 тыс. кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов рассказал, что в перечень подлежат включению объекты недвижимости, которые используются предпринимателями для организации бизнеса в сфере торговли, общественного питания или бытового обслуживания.

Перечень определяется министерством ежегодно. Налог на такие объекты исчисляется от кадастровой стоимости имущества по ставке 2% согласно закону Московской области «О налоге на имущество организации Московской области» (№ 150/2003-ОЗ).

В следующем налоговом периоде в консолидированный бюджет Московской области ожидается поступление более 10 млрд рублей в виде налогов от объектов перечня.

Глава ведомства также отметил, что налогообложению от кадастровой стоимости подлежат также нежилые помещения, если они находятся внутри здания, включенного в перечень.

Предприниматели-собственники бизнес-объектов по вопросам исключения или включения объектов недвижимости в перечень для налогообложения от кадастровой стоимости могут обратиться в Минмособлимущество.

Для этого необходимо направить обращение в министерство по адресу: 143407, Московская область, г. Красногорск, б-р Строителей, д. 1 — или по электронной почте: mio@mosreg.ru.

Также можно направить обращение с использованием веб-приемной правительства Московской области.

Ознакомиться с перечнем объектов недвижимости для начисления налога от кадастровой стоимости на 2025 год можно на сайте Минмособлимущества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.