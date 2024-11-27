10 коммерческих помещений выставлено на торги в районе Метрогородок

Предприниматели могут приобрести 10 нежилых помещений площадью от 40,8 до 127,5 кв. м в районе Метрогородок на востоке столицы, заявил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Все помещения находятся на первом этаже новостройки по адресу: Открытое ш., д. 30. На сегодняшний день их уже выставили на торги.

«Москва предлагает инвесторам возможности для открытия своего дела или развития бизнеса, выставляя на торги недвижимость для коммерческих целей. Например, сейчас на городских аукционах доступно 10 помещений в жилом комплексе на востоке столицы. Площадь объектов варьируется от 40,8 до 127,5 кв. м. Заявочные кампании завершатся в период с 3 декабря по 23 января», — уточнил Пуртов.

Объекты имеют свободное назначение, что позволит предпринимателям открыть любое предприятие сферы услуг, например, магазин, кафе, аптеку, ателье или пункт выдачи заказов.

Аукционы состоятся в период с 12 декабря по 3 февраля в зависимости от выбранного лота. Для участия в торгах понадобится регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.