1 млрд рублей вложат в новый распределительный центр в Лыткарине

Компания «Тимоша» построит в подмосковном городском округе Лыткарино крупный распределительный центр. В целях поддержки реализации инвестиционного проекта компании по упрощенной процедуре, без проведения торгов, был передан в аренду земельный участок, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Мининвест Подмосковья поддержал значимый для региона инвестпроект компании „Тимоша“. В качестве имущественной поддержки инвестор получил в аренду землю без проведения процедуры торгов. Объем инвестиций в запуск распределительного центра составит 1 млрд рублей. Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию — 2027 год. На предприятии планируется создать 100 рабочих мест», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Общая площадь переданного инвестору земельного участка составляет 4,2 га. На территории участка компания построит два корпуса, которые будут включать складские и административные помещения. Общая площадь корпусов составит 19 тыс. кв. м.

В соответствии с соглашением о передаче участка земли в аренду без торгов, компания «Тимоша» сможет выкупить участок за 15% от его кадастровой стоимости после выполнения своих обязательств по реализации инвестпроекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в период с 2022 по 2024 годы по программе импортозамещения будут открыты 150 предприятий на территории Подмосковья.

«За 3 года мы откроем 150 предприятий по импортозамещению, в 2022 году было открыто 21 предприятие», — заявил Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона.