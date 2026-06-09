Ученые опубликовали фото редкого космического свидания Венеры и Юпитера
Ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале опубликовали фото редкого космического свидания Венеры и Юпитера.
На опубликованных кадрах видно, как Венера и Юпитер находятся так близко друг к другу, что могут сойтись в одной точке на небе.
Ученые отметили, что снимки редчайшего космического свидания сделаны из Словении, Москвы, Волгограда, Таганрога, Чебоксар и Пензенской области.
Кроме того, астрологи обратились к подписчикам с просьбой прислать фото небесного шоу, так как над Москвой повисли грозовые тучи.
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