Приедет сам: китайский бренд Yueban показал умный унитаз на колесах
В Китае создали робот-унитаз на колесах, который сам может приехать к человеку по вызову. Разработка нацелена на помощь пожилым людям и людям с ограниченной подвижностью, сообщает RoboHorizon.
Новинку под названием Xiaoban представила на Шанхайской международной выставке товаров для пожилых людей 2026 года китайская технологическая компания Yueban. Как отмечают разработчики, унитаз доводит концепцию «умного дома» до логического завершения.
В устройстве есть полноценное биде, а также функция сушки теплым воздухом. После использования робот сам себя очищает, а затем перемещается к специальной док-станции, которая подключается к водопроводной системе дома. Там он пополняет свой резервуар для чистой воды и заряжает аккумулятор.
В Китае унитаз продают за 28 999 юаней (около 312 тысяч рублей). Цены на международном рынке пока остаются неопределенными.
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