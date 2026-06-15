Приедет сам: китайский бренд Yueban показал умный унитаз на колесах

В Китае создали робот-унитаз на колесах, который сам может приехать к человеку по вызову. Разработка нацелена на помощь пожилым людям и людям с ограниченной подвижностью, сообщает RoboHorizon .

Новинку под названием Xiaoban представила на Шанхайской международной выставке товаров для пожилых людей 2026 года китайская технологическая компания Yueban. Как отмечают разработчики, унитаз доводит концепцию «умного дома» до логического завершения.

В устройстве есть полноценное биде, а также функция сушки теплым воздухом. После использования робот сам себя очищает, а затем перемещается к специальной док-станции, которая подключается к водопроводной системе дома. Там он пополняет свой резервуар для чистой воды и заряжает аккумулятор.

В Китае унитаз продают за 28 999 юаней (около 312 тысяч рублей). Цены на международном рынке пока остаются неопределенными.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.