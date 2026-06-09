Опасность на подоконнике: могут ли клещи с голубей покусать человека?

Некоторые виды клещей действительно паразитируют на птицах и способны переносить заболевания, однако обычно человек для них не является предпочитаемым хозяином, поэтому случайное заражение через птицу на подоконнике практически исключено. Об этом сообщил РИАМО научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

«Клещи — это намного более крупная группа членистоногих. Причем среди них есть как те, кто к человеку не испытывает вообще никакого интереса, так и те, кто человека может укусить, но такой цели у них нет. Однако, если подвернется, вполне себе могут. Такими являются, например, аргасовые клещи», — сказал Марьинский.

Он добавил, что аргасовые клещи в значительной степени питаются на различных птицах, иногда на каких-нибудь некрупных млекопитающих. Если подвернется человек, могут его укусить.

«К сожалению, они могут быть переносчиками некоторых заболеваний. Тот же самый боррелиоз, он же болезнь Лайма, например, некоторыми видами аргасовых клещей может переноситься. Поэтому да, существует риск, если, например, вы содержите на приусадебном участке птиц, куриц, например, что какие-то их паразиты вас атакуют. К сожалению, такой риск есть», — отметил биолог.

Марьинский уточнил, что опасаться их особенно не стоит. Кроме людей, которые контактируют с разводимой домашней птицей, вероятность встретиться с аргасовыми клещами в абсолютном большинстве регионов нашей страны практически равна нулю.

«Если какой-нибудь голубь сядет на подоконник, то, разумеется, никакие паразиты с него уползать не будут. Вот если он на подоконник сел и на подоконнике сдох, тогда какие-то паразиты с него могут попытаться уползти. Но в противном случае те паразиты, которые на нем сидят, и будут на нем сидеть», — заключил эксперт.

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