На Солнце произошел жуткий черный взрыв

В среду на Солнце произошли две мощные вспышки. Вторая из них, которая была в 10:00 по московскому времени, разорвала и разбросала по солнечному диску облако холодного нейтрального водорода. Тот практически не прозрачен для излучения, в котором светит горячая атмосфера светила, так как фотоны полностью гибнут в этом слое.

Из-за этого произошло редкое визуальное явление, называемое черной вспышкой. Выглядело это так, будто яркая поверхность Солнца за секунды оказалась покрыта темным одеялом или пламенем. Обычно оно существует, пока нейтральный водород не окажется полностью ионизованным или не уйдет за пределы солнечного диска. В данном случае произошел второй вариант.

Часть этой материи в четверг достигнет нашей планеты. Она частично проникнет в атмосферу и осядет в горных породах, океанах, будет поглощено растениями.

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