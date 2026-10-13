Фундаменты под угрозой: 465 городов мира стремительно уходят под землю

Спутники зафиксировали постепенное проседание почвы в 465 крупнейших городах мира. Процесс разрушает фундаменты зданий, ломает подземные трубы и значительно повышает угрозу затопления улиц, сообщает телеканал «Моя планета» со ссылкой на Nature Cities.

Исследователи Шенли Тао и Се Ху изучили спутниковые снимки, сделанные за девять лет. Она пришли к выводу, что 465 городов мира постепенно уходят по землю. Самое стремительное локальное смещение почвы происходит в отдельных районах Мехико, где земная поверхность опускается примерно на 217 мм в год. В среднем город проседает на 8 мм в год. Другой мексиканский город Торреон ежегодно уходит вниз на 17 мм.

При этом самые высокие средние показатели опускания суши зафиксировали в Азии. Индонезийский город Медан опускается в среднем на 33 мм в год, а Бандунг — на 22 мм. Иранский Исфахан теряет 11 мм высоты в год.

В таких крупных мировых центрах, как Бостон, Нью-Йорк, Лондон, Пекин, Токио, Сеул, Сидней, ситуация более стабильная. Грунт там проседает на 0,1- 2 мм в год в минимальных пределах.

В Юго-Восточной, Западной и Центральной Азии, а также в Северной Америке сложилась наиболее опасная ситуация с опусканием суши. Также в зоны риска впервые попали малоизученные ранее районы Южной Америки, Африки и России.

Ученые объединили результаты своей работы в одну интерактивную систему визуализации под названием Глобальное городское проседание. Эти карты помогут выявлять критическое зоны, чтобы предотвращать катастрофы.

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