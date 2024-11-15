Воробьев: школа в мкрн Климовск Подольска строится по президентскому нацпроекту

На улице Победы в микрорайоне Климовск городского округа Подольск продолжаются работы по возведению школы на 1,1 тыс. учеников. Здание строят по президентскому нацпроекту «Образование», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он добавил, что учреждение войдет в состав СОШ №1. Готовность на сегодняшний день — 73%. Открытие новой школы запланировано на 1 сентября 2025 года.

«В новом здании разместим начальную школу на 400 мест и старшую — на 700. Обустроим просторные кабинеты с испытательными лабораториями, актовый зал и помещения для творчества, столовую, библиотеку на 400 мест c IT-зоной и два спортзала», — перечислил губернатор в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в учреждение образования подберут и молодых, и опытных педагогов.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

По словам Воробьева, в школе еще будут открыты кружки по робототехнике и программированию, секции по легкой атлетике, волейболу, самбо и баскетболу. Территорию около здания благоустроят, там сделают футбольное поле, игровые площадки, беговые дорожки и зоны отдыха. Обязательно будет организована доступная среда.

Как добавил глава региона, в 2025 году еще в планах открыть в городском округе школу на 500 ребят в деревне Борисовка, пристройку на 200 учеников к школе №29.