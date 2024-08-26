В Воскресенске завершили ремонт региональных дорог по нацпроекту БКД

Специалисты Мосавтодора завершили ремонт региональных дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Воскресенска, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«Всего заменили порядка 21 км асфальтобетонного покрытия на 6 участках дорог, их к ремонту выбрали жители округа путем голосования на портале „Добродел“ в прошлом году», — добавили в ведомстве.

Так, отремонтировали участки дорог через деревню Бессоново до деревни Бочевино, где рядом расположен лес Коньшево, от деревни Леоново до поворота на деревню Расловлево, от ул. Воробьевка в д. Цибино до границы с Раменским округом в районе СНТ Геофизик.

Покрытие заменили на участке от деревни Городище через Петровское и Муромцево до федеральной трассы А-108, от поворота к школе № 99 в селе Конобеево до остановки «Ворыпаево». Также в селе Конобеево отремонтировали улицы Центральную и Ленина — рядом станция Конобеево и дом культуры.

После ремонта путь местных жителей до своих домов, станций 63 км и Конобеево, школ № 99 и № 37, домов культуры и конюшни стал удобнее и комфортнее.

В Минтрансе Подмосковья напомнили, что ранее дорожники завершили ремонт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» порядка в 20 городских округах, в том числе в Наро-Фоминском и Ленинском округах, а также Солнечногорске, Серпухове и Егорьевске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.