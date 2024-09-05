В Воскресенске завершили ремонт региональных дорог по нацпроекту БКД

В городском округе Воскресенск специалисты Мосавтодора завершили ремонт региональных дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Дорожные службы заменили 21 км асфальтобетонного покрытия на 6 участках дорог, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Так, отремонтировали участки дорог через деревню Бессоново до деревни Бочевино, где рядом расположен лес Коньшево, от деревни Леоново до поворота на деревню Расловлево, от ул. Воробьевка в д. Цибино до границы с Раменским округом в районе СНТ «Геофизик».

Покрытие заменили на участке от деревни Городище через Петровское и Муромцево до федеральной трассы А-108, от поворота к школе № 99 в селе Конобеево до остановки «Ворыпаево». Также в селе Конобеево отремонтировали улицы Центральную и Ленина — рядом станция Конобеево и Дом культуры.

После ремонта путь местных жителей до своих домов, станций 63 км и Конобеево, школ № 99 и № 37, Домов культуры и конюшни стал удобнее и комфортнее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.