В Можайском округе дорожники завершили ремонт 8 муниципальных дорог

Дорожные службы завершили ремонт дорог в Можайском округе, отремонтировав 22 участка дорог — на 14 из них покрытие заменили в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Дорожники отремонтировали 8 муниципальных дорог длиной около 4 км, а по нацпроекту уложили больше 60 км нового покрытия на 14 участках региональных дорог. Можайский округ в этом ремонтном сезоне стал лидером по объемам работ в рамках нацпроекта, и благодаря ремонту проезд стал комфортнее для порядка 100 тысяч жителей округа», — пояснил зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

На региональной сети специалисты «Мосавтодора» обновили около 28 км покрытия на 4 участках дороги «Уваровка — Ивакино — Губино — Можайск»: от остановки «Красный Балтиец» до Минского шоссе, от д. Посильево до Минского шоссе и от Минского шоссе до д. Храброво. А по результатам голосования жителей округа на портале «Добродел» отремонтировали участок от остановки «Шохово» до д. Ваулино.

Заменили более 18 км дорожного полотна на 3 участках дороги «Тверь — Лотошино — Шаховская — Уваровка», которая проходит через несколько округов Подмосковья до Тверской области: от остановки «Поворот на Поминово» до д. Рогачево, от станции «Уваровка» в сторону д. Рогачево и на участке от остановки «Голышкино» до д. Глядково, ежедневный трафик здесь составляет от 5 до 10 тысяч автомобилистов.

В городской черте работы провели на улицах Коммунистической и Герцена, где расположены Троицкий сквер и сад Зевакиных, дом художника, Можайский культурно-досуговый центр, городской суд, корпуса Можайской больницы и другие места притяжения.

«Улицы в городе отремонтировали, конечно, стало удобнее. Езжу на машине очень часто, и нередко заезжаю в больничный городок», — рассказала житель Можайска Светлана.

Для безопасного передвижения между малыми населенными пунктами покрытие заменили на центральной улице в д. Отяково и в п. Колычево, на участке между деревнями Малое Тесово и Александрово, на Можайском шоссе от п. Бородинское Поле до д. Татариново, а также на подъезде к Шевардинскому редуту и мемориалу «Солдатам армии Наполеона, погибшим при Бородино». В дальнейшем на всех участках ремонта дорожники укрепят обочины и нанесут разметку.

На муниципальной сети покрытие отремонтировали на дорогах в деревнях Калужское, Погорелое, Красный Балтиец, а также на подъездах к деревням Балобаново, Бурмакино и Погорелое. Ещё ремонт завершили на проезде от д. 23 по ул. 20 Января до д. 4 по ул. Полосухина в г. Можайске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

«Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок», — сообщил он.