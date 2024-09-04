Стройготовность новой школы в Реутове составила свыше 70%

сегодня в 11:48

В рамках нацпроекта «Образование» в Реутове продолжается строительство большой современной школы на 1100 мест. Общая стройготовность составляет более 70%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса региона.

«На стройплощадке в десятом микрорайоне Реутова задействовано более 150 рабочих и 7 единиц техники. Ведутся кровельные и фасадные работы, благоустройство прилегающей территории. Внутри здания подрядчик продолжаются отделочные работы, ведется устройство инженерных систем. Со следующей недели строители приступают к монтажу лифтового оборудования. Работы в графике», — уточняется в сообщении.

Новая школа станет одной из самых больших в Реутове. Ее площадь составит 18 646,27 кв. м. Блок начальной школы рассчитан на 400 учеников, блоки основной и старшей школы на 700 учеников.

В здании предусмотрено размещение учебных классов и специализированных кабинетов, многофункциональных спортивных залов, актового зала с эстрадой на 400 мест, библиотечно-информационного центра с ИТ зоной, а также столовой на 550 мест с пищеблоком полного цикла, блока медицинских помещений.

На территории будет создано спортивное ядро и игровая инфраструктура.

Ввод школы в эксплуатацию намечен на декабрь 2024 года. После начнутся процедуры лицензирования и оснащения здания мебелью. Первые уроки проведут здесь уже в январе 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.