Подмосковный производитель товаров для садоводства повысил эффективность работы

Компания «ГазонСити Трейд» из Шатуры оптимизировала процесс сборки и отгрузки заказов «Лемана Про», что позволило увеличить выработку на 10%. Результаты реализации национального проекта «Производительность труда» и итоги пилотного проекта обсудили на предприятии в рамках дня информирования. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Внедрение принципов бережливого производства в процесс сборки и отгрузки заказов позволило компании добиться следующих результатов: время выполнения производственных задач сократилось на 10%, объем запасов снизился на 50%, а выработка увеличилась на 10%. Содействие в оптимизации производственных процессов компании оказывают эксперты регионального центра компетенций (РЦК) Московской области.

Компания запустила новый проект «Оптимизация приема сырья» и переходит к следующему этапу — тиражированию и усовершенствованию. Разработан план повышения производительности труда на 5% по сравнению с прошлым годом, а также стратегия внедрения принципов бережливого производства на всем предприятии в течение 2,5 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.