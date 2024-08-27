Новое уличное освещение устанавливают в Лыткарине

В городском округе Лыткарино ведутся работы по устройству систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город». Сейчас подрядной организацией выполняются работы по устройству закладных элементов опор. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всего на участке будет установлено 25 новых металлических опор уличного освещения с кронштейнами и 26 светодиодных светильника.

Работы планируется выполнить до конца ноября 2024 года.

«Наружное освещение города мы модернизировали в этом году. Устаревшие осветительные приборы меняем на современные светодиодные. Уже модернизировано 1595 фонарей во дворах, внутридворовых проездах и на городских улицах», — сказал заместитель начальника управления ЖКХ и РГИ города Лыткарино Дмитрий Матюшин.

В 2023 году в рамках проекта «Светлый город» были проведены работы по установке новых опор уличного освещения на улицах Октябрьской, Ухтомского и Сафонова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.