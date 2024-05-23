Дорожники приступили к ремонту центральной дороги в поселке Монино Щелкова

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в городском округе Щелково специалисты «Мосавтодора» приступили к ремонту центральной дороги в поселке Монино. Для комфорта автомобилистов дорожники проводят работы в ночное время, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Дорогой ежедневно пользуется 17 тыс. автомобилистов двух городских округов: Щелково и Лосино-Петровский. Участок ремонта протяженностью 3 км пролегает от железнодорожной станции Монино до Горьковского шоссе. Укладка покрытия будет выполнена с использованием смеси А16Вн, которая обеспечит высокий уровень износоустойчивости и продлит межремонтные сроки.

«По результатам голосования жителей на портале «Добродел» в округе также отремонтируют улицу Первомайская в Щелкове. Участок длиной более 2,8 км обеспечивает местным жителям подъезд к станции Воронок, детским садам, школам и колледжу. Работы также проведут в рамках нацпроекта», — добавили в ведомстве.

Почти 9 км отремонтируют на 11 муниципальных дорогах, в том числе в черте города Щелково на улицах Школьной, Буровая, Беляева, Иванова, Широкой и Пушкина, также в поселке Монино отремонтируют улицы Баранова и Маршала Красовского, в деревне Назимиха покрытие обновят на ул. Осенней.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.