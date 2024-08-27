Более 2 км уличного освещения оборудуют в Ленинском округе

В Ленинском городском округе прокладывают новое светодиодное освещения по пяти адресам. Сейчас специалисты работают на участке от ЖК «Зеленые аллеи» до трассы М4-Дон, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В прошедшие выходные приступили к завершающей стадии работ на участке от жилого комплекса „Зеленые Аллеи“ до трассы М4-Дон. Там уже стоят мачты и натянут самоизолирующий провод, осталось установить светильники. Ежегодно в рамках проекта „Светлый город“ проводим модернизацию уличного освещения в городских округах. Дополнительно новое освещение устанавливают у дома № 68 по проспекту Ленинского Комсомола, который стал победителем на портале „Добродел“ в разделе „Город“, у дома № 25 по проспекту Ленинского Комсомола, на участке от Зеленого шоссе до деревни Коробово, а также на улице Садовой в деревне Тарычево. Каждый год мы анализируем потребность и на следующий год, в зависимости от финансирования по значимости объектов, выбираем и приступаем к работам», — рассказал начальник отдела благоустройства администрации Ленинского городского округа Михаил Лосев.

Он добавил, что все работы будут завершены в срок до конца сентября 2024 года. На данные мероприятия из бюджета Ленинского городского округа выделено 35 миллионов рублей.

«Проект „Светлый город“ не только обеспечит безопасность и комфорт на улицах, но и станет важным вкладом в благоустройство общественных пространств», — подытожил Лосев.

В 2024 году в Московской области устанавливают почти 10 тысяч светильников и более 4 тысяч опор освещения, наружное освещение проводят в общей сложности более чем на 300 км линий наружного освещения.

Согласно плану, на этот год, новыми системами освещения оснащаются более 150 объектов улично-дорожной сети, 22 общественные территории и 36 дворовых территорий.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.