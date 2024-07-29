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Жителям Подмосковья выписали более 489 тыс электронных больничных с начала года

Жители Московской области могут оформить больничный лист в электронном виде на первичном приеме у врача, а закрыть его — на медицинской консультации в режиме «онлайн». Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«В Подмосковье мы большое внимание уделяем развитию цифровизации в медицине. У нас уже работают телемедицинские сервисы, благодаря которым наши жители могут получить консультацию от врача на онлайн-приеме, не выходя из дома. Также удаленно можно закрыть больничный лист», — рассказал председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

«В 2024 году нашим жителям было выписано свыше 489 тыс. электронных листов нетрудоспособности», — добавил Голубев.

«В обиход жителей Московской области уже уверенно вошли сервисы онлайн-записи на прием к врачам, личные кабинеты пациентов, региональные порталы государственной системы здравоохранения, голосовые медицинские помощники горячих линий. Получение медицинских услуг становится еще более удобным и современным процессом», — подчеркнул парламентарий.

Электронный листок нетрудоспособности

ЭЛН — электронный листок нетрудоспособности или электронный больничный. С 1 января 2022 г. больничные листы оформляются только в электронном виде.

Электронный больничный можно получить в разных ситуациях. Вот некоторые из них:

болезнь или травма

необходимость ухода за членом семьи

соблюдение карантина работником или членом семьи

протезирование в условиях стационара

реабилитация в санатории после госпитализации

беременность

Как получить ЭЛН

Необходимо вызвать врача на дом или посетить медицинскую организацию. Врач откроет больничный лист и назначит дату следующего посещения.

Записаться в поликлинику самостоятельно можно через портал «Здравоохранение», по тел. 122

Таким образом, для повторной консультации с медицинским специалистом необходимость приходить в поликлинику отсутствует.

Записаться на телемедицинскую консультацию после первичного очного посещения врача можно через портал «Здравоохранение», по тел. 122 или на приеме у лечащего врача.

При онлайн-приеме врач может закрыть больничный лист.

Где посмотреть ЭЛН

Чтобы узнать об имеющихся больничных листах и сумме пособия по ним, необходимо запросить сведения на Госуслугах. Больничный лист можно найти по номеру или задать временной период для осуществления поиска.

Статус больничного можно проверить на сайте Социального фонда (СФР).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.