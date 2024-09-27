Жителям Подмосковья рассказали о планах модернизации коммунальной инфраструктуры

Комитет Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству провел очередную Открытую трибуну, посвященную теме модернизации коммунальной инфраструктуры в Московской области. Мероприятие состоялось в г. о. Пушкинский, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Перед заседанием депутаты и участники встречи посетили один из значимых для города объектов теплоснабжения — в Пушкине для осмотра выбрали котельную № 3 на Московском проспекте, 55. Объект 1982 года постройки, обеспечивает теплоснабжение 6,5 тысячи жителей 44 многоквартирных домов, а также двух соцобъектов. В связи с износом оборудования было принято решение о проведении реконструкции котельной.

На сегодняшний день установлены новые котлы № 2,3. Доставлены для монтажа котел, горелки, автоматика, теплообменники. Котел № 1 будет заменен после пуско-наладки котлов № 2,3. Уже выполнено: обвязка тепломеханики, без подключения к центральным коммуникациям, опрессовка теплоносителя до задвижек, устройство дренажа. Готовность объекта оценивается на 20%.

«Без задержек будем готовы для подачи тепла во все обслуживающие дома и соцобъекты. Ежедневно отслеживаем динамику работ. Всего в этом году в округе Пушкинский будет обновлено восемь котельных», — подвел итоги выездной части мероприятия депутат Мособлдумы от г. о. Пушкинский, Звездный городок, Фрязино Михаил Ждан.

Далее в ДК «Пушкино» состоялось заседание открытой трибуны. Михаил Ждан отметил, что это уже шестое подобное мероприятие.

«Губернатором Московской области поручено ознакомить жителей региона с этими планами, а также собрать предложения для формирования новых задач на долгосрочный период. Такая же задача поставлена перед депутатским корпусом председателем Московской областной Думы Игорем Брынцаловым. К апрелю этого года у нас прошло уже 5 аналогичных мероприятий — в Кашире, Подольске, Солнечногорске, Воскресенске и Электростали. И сегодня мы собрали жителей Звездного Городка, Королева, Мытищ, округа Пушкинский, Сергиево-Посадского округа, Фрязина, Щелкова», — отметил Ждан.

Модернизация сферы теплоснабжения

О модернизации в сфере теплоснабжения рассказал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов. Он отметил, что в 2024 году в регионе запланировано 170 мероприятий на 12 млрд рублей.

Запланирован капитальный ремонт двух котельных в округе Пушкинский в 2024 году:

на ул. Станционная;

в п. Софрино-1, в/г 19.

Также проведут капитальный ремонт 500 метров тепловых сетей на Центральном проезде. Программа модернизации теплоснабжения коснется 14 тыс. человек.

Запланирован капитальный ремонт 4 котельных в округе Пушкинский в 2025–2026 годах:

п. Лесной, ул. Пушкина, ул. Центральная;

Студенческий проезд;

г. Ивантеевка, ул. Толмачева;

ул. Ленина.

Запланирован капитальный ремонт 1,9 км тепловых сетей:

в п. Лесной, от ул. Центральная до ул. Мичурина;

на ул. Дзержинского;

от Котельной «Студенческий проезд» до ТК-5 (ЦТП ЦГБ);

Центральный проезд.

После опрессовки будет принято решение о замене 2,5 км тепловых сетей:

на ул. Коминтерна;

на ул. Богданова;

на ул. Смурякова;

в п. Лесной, ул. Советская до мкр. Юбилейный.

Программа модернизации теплоснабжения коснется 14 тыс. человек.

Запланировано строительство 7 котельных в Сергиево-Посадском округе в 2024 году:

г. Хотьково;

с. Васильевское;

д. Марьино;

с. Закубежье;

д. Сырнево;

пос. Семхоз;

д. Наугольное.

Запланирована реконструкция 6 котельных:

д. Кузьмино;

с. Константиново;

пос. Мостовик;

Скобяное шоссе;

д. Короськово;

д. Репихово.

Также запланирована реконструкция более 8 км тепловых сетей:

д. Шабурново;

д. Кузьмино;

д. Абрамово, в/г № 383;

ул. Дружбы;

от котельной Реммаш;

от котельной НИИПХ;

от котельной № 14.

Запланирована замена 1,3 км теплосетей после опрессовки в г. Хотьково Сергиево-Посадского округа в 2025 г., от К-6 на МОПБ № 5. Программа модернизации теплоснабжения коснется 1 тыс. человек.

Запланирован капитальный ремонт 6 км тепловых сетей в Королеве в 2024 году:

на пр-те Космонавтов;

в кр. Юбилейный, на ул. Маяковского;

на пр-те Королева.

Программа модернизации теплоснабжения коснется 83 тыс. человек.

Запланировано реконструировать котельную на ул. 1-я Самаровка в г. о. Королев в 2026 году, а также капитально отремонтировать две котельные:

в мкр. Текстильщик, ул. Молодежная;

в мкр. Юбилейный, 3 городок, ул. Тихонравова.

Также в планах — капитальный ремонт резервного топливного хозяйства в Новых Подлипках и капремонт 1,3 км сетей на ул. Исаева. Программа модернизации теплоснабжения коснется 87 тыс. человек.

Запланировано построить две котельные в г. о. Щелково:

в д. Еремино;

на пл. Ленина.

Запланирован капремонт 4 котельных на:

ул. Московская;

ул. Институтская;

ул. Сиреневая;

ул. Текстильщиков.

Запланирован капремонт центрального теплового пункта в Щелково-3, а также капремонт 900 м тепловых сетей в Щелково-7 и от ТК-1099 до ТК-1122.

После опрессовки будет принято решение о замене 3 км тепловых сетей:

от Котельной № 8 до ТК-1;

ул. Сиреневая;

ул. Комсомольская;

от ТК до вводов в МКД;

д. Богослово.

Программа модернизации теплоснабжения коснется 45 тыс. человек.

Запланировано строительство 4 котельных в г. о. Щелково в 2025–2027 годах:

п. Фряново, ул. Первомайская;

мкр. № 2;

д. Хлепетово;

2026: р. п. Фряново.

Запланирован капремонт 3 котельных:

Котельная № 29;

ул. Механизаторов;

Фряновское ш.

Также в планах реконструкция котельной на ул. Московская. Что касается тепловых сетей, запланировано провести капремонт 1,6 км — от котельной АО «ГТ Энерго», а также в р. п. Фряново. Программа модернизации теплоснабжения коснется 70 тыс. человек.

Запланирован капитальный ремонт 700 м тепловых сетей во Фрязине в 2024 году:

ул. Попова;

Окружной проезд;

ул. Московская;

ул. Нахимова;

ул. Ленина;

пр. Мира;

ул. Школьная.

Программа модернизации теплоснабжения коснется 14 тыс. человек.

Планируется реконструировать котельную на ул. Вокзальная во Фрязине в 2025–2026 годах. После опрессовки будет принято решение о замене 200 м тепловых сетей на ул. Рабочая. Программа модернизации теплоснабжения коснётся 12 тыс. человек.

В 2024 году запланирован капитальный ремонт 1,2 км сетей в п. ЗАТО Звездный городок в 2024 г. Программа модернизации теплоснабжения коснется 6 тыс. человек.

Запланировано строительство котельной в Звездном городке в 2025–2026 годах. После опрессовки будет принято решение о замене 120 м тепловых сетей от ТК-1 до т-8. Программа модернизации теплоснабжения коснется 7 тыс. человек.

В первом квартале 2024 года введены в эксплуатацию после реконструкции 4 котельные в Мытищах на:

ул. Коминтерна;

пр-те Олимпийский;

ул. Хлебозаводская;

ул. Колпакова.

Программа модернизации теплоснабжения коснулась 157 тыс. человек.

Инженерная инфраструктура

О том, что запланировано в Подмосковье по направлению водоснабжения и водоотведения рассказал первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Сергей Черепанов. Он начал с озвучивания общих данных.

С 2014 года реализовано более тысячи мероприятий. В 2024 году запланировано 272 мероприятия — это 164 объекта питьевого водоснабжения и 108 объектов водоотведения. Положительные перемены ощутят 2,2 млн человек.

В продолжении Сергей Черепанов остановился на информации о том, что будет сделано в семи округах-участниках Открытой трибуны в этом году.

В г. о. Мытищи в 2024 году запланировано ввести в эксплуатацию после реконструкции ВЗУ «Пироговский». Положительные изменения почувствуют 22 тыс. человек.

В 2024 году в Сергиево-Посадском г. о. запланировано ввести в эксплуатацию после реконструкции городской канализационный коллектор от ул. Ильинской до КНС № 1 на ул. Митькина, от ул. Кооперативная вдоль пр-та Красной Армии до ул. Сергиевская, от КНС № 1 до ул. Клубная (в т. ч. ПИР). Положительные изменения почувствуют 55 тыс. человек.

В 2024 году в г. о. Щелково запланировано 2 мероприятия: реконструкция Щелковских межрайонных очистных сооружений и модернизация КНС «Соколовская». Положительные изменения почувствуют 700 тысяч человек.

Запланированные мероприятия в городских округах в 2025–2027 годах

В Королеве в 2025 году запланировано 4 мероприятия:

Капитальный ремонт участка закольцовки ВС для Котельной «Альфа-Лаваль» (в т.ч ПИР);

Капитальный ремонт участка водовода до питающей камеры Котельной «Самаровка» (в т.ч ПИР);

Капитальный ремонт участков питающих водоводов к ТЭЦ (в т.ч ПИР);

Капитальный ремонт участка питающего водовода Котельной № 2 (в т. ч. ПИР).

Реализация программы охватит 120 тысяч человек.

Также в 2025 году запланировано совместное мероприятие с г. о. Щелково — капремонт межрайонного самотечного канализационного коллектора от г. Королев (пл. Валентиновская) до г. Щелково (КНС Соколовская). Положительные изменения почувствуют 5 тыс. человек.

С 2025 по 2027 гг. в Щелкове запланировано 4 мероприятия:

Капитальный ремонт ВЗУ со станцией обезжелезивания, г. п. Загорянское;

Строительство объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения потребителей д. Новая Слобода услугами ВС и ВО (в т. ч. ПИР и ТП);

Капитальный ремонт КОС пос. Фряново;

Выкуп сетей и КНС мкр. Богородский.

В 2025 году в Звездном городке планируется капитально отремонтировать сети канализации и водоснабжения. Положительные изменения почувствуют более 7 тыс. человек.

С 2026 по 2027 гг. в Мытищах запланировано 4 мероприятия, которые охватят 98 тыс. человек:

Реконструкция сетей ХВС пр-кт Новомытищинский;

Реконструкция ОС п. Свиноедово (в т. ч. ПИР);

Реконструкция ВЗУ п. Здравница, ул. Дубки, участок 7В (в т. ч. ПИР);

Реконструкция сетей ВС и ВО п. Здравница (в т. ч. ПИР).

В 2026 году в Сергиево-Посадском округе запланировано 2 мероприятия, которые охватят 92 тыс. человек:

Строительство ОС в с. Сватково;

Строительство ОС г. Сергиев Посад.

С 2025 по 2027 гг. в округе Пушкинский запланировано 20 мероприятий, которые охватят 228 тыс. человек:

Реконструкция ВЗУ № 1, 3, 6, 8, 12, 14, 18, 42;

Реконструкция сетей ХВС от ул. Титова д. 9 до ул. Титова д. 19;

Реконструкция сетей ХВС от ул. Школьная д. 5 до ул. Школьная д. 6;

Реконструкция сетей ХВС от пл. Попова до ул. Садовая д. 20;

Реконструкция сетей ХВС от ул. Советская 7-7а до мкр. Юбилейный д. 1 и др.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.