Жителям Подмосковья рассказали о планах модернизации коммунальной инфраструктуры
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Комитет Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству провел очередную Открытую трибуну, посвященную теме модернизации коммунальной инфраструктуры в Московской области. Мероприятие состоялось в г. о. Пушкинский, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Перед заседанием депутаты и участники встречи посетили один из значимых для города объектов теплоснабжения — в Пушкине для осмотра выбрали котельную № 3 на Московском проспекте, 55. Объект 1982 года постройки, обеспечивает теплоснабжение 6,5 тысячи жителей 44 многоквартирных домов, а также двух соцобъектов. В связи с износом оборудования было принято решение о проведении реконструкции котельной.
На сегодняшний день установлены новые котлы № 2,3. Доставлены для монтажа котел, горелки, автоматика, теплообменники. Котел № 1 будет заменен после пуско-наладки котлов № 2,3. Уже выполнено: обвязка тепломеханики, без подключения к центральным коммуникациям, опрессовка теплоносителя до задвижек, устройство дренажа. Готовность объекта оценивается на 20%.
«Без задержек будем готовы для подачи тепла во все обслуживающие дома и соцобъекты. Ежедневно отслеживаем динамику работ. Всего в этом году в округе Пушкинский будет обновлено восемь котельных», — подвел итоги выездной части мероприятия депутат Мособлдумы от г. о. Пушкинский, Звездный городок, Фрязино Михаил Ждан.
Далее в ДК «Пушкино» состоялось заседание открытой трибуны. Михаил Ждан отметил, что это уже шестое подобное мероприятие.
«Губернатором Московской области поручено ознакомить жителей региона с этими планами, а также собрать предложения для формирования новых задач на долгосрочный период. Такая же задача поставлена перед депутатским корпусом председателем Московской областной Думы Игорем Брынцаловым. К апрелю этого года у нас прошло уже 5 аналогичных мероприятий — в Кашире, Подольске, Солнечногорске, Воскресенске и Электростали. И сегодня мы собрали жителей Звездного Городка, Королева, Мытищ, округа Пушкинский, Сергиево-Посадского округа, Фрязина, Щелкова», — отметил Ждан.
Модернизация сферы теплоснабжения
О модернизации в сфере теплоснабжения рассказал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов. Он отметил, что в 2024 году в регионе запланировано 170 мероприятий на 12 млрд рублей.
Запланирован капитальный ремонт двух котельных в округе Пушкинский в 2024 году:
- на ул. Станционная;
- в п. Софрино-1, в/г 19.
Также проведут капитальный ремонт 500 метров тепловых сетей на Центральном проезде. Программа модернизации теплоснабжения коснется 14 тыс. человек.
Запланирован капитальный ремонт 4 котельных в округе Пушкинский в 2025–2026 годах:
- п. Лесной, ул. Пушкина, ул. Центральная;
- Студенческий проезд;
- г. Ивантеевка, ул. Толмачева;
- ул. Ленина.
Запланирован капитальный ремонт 1,9 км тепловых сетей:
- в п. Лесной, от ул. Центральная до ул. Мичурина;
- на ул. Дзержинского;
- от Котельной «Студенческий проезд» до ТК-5 (ЦТП ЦГБ);
- Центральный проезд.
После опрессовки будет принято решение о замене 2,5 км тепловых сетей:
- на ул. Коминтерна;
- на ул. Богданова;
- на ул. Смурякова;
- в п. Лесной, ул. Советская до мкр. Юбилейный.
Программа модернизации теплоснабжения коснется 14 тыс. человек.
Запланировано строительство 7 котельных в Сергиево-Посадском округе в 2024 году:
- г. Хотьково;
- с. Васильевское;
- д. Марьино;
- с. Закубежье;
- д. Сырнево;
- пос. Семхоз;
- д. Наугольное.
Запланирована реконструкция 6 котельных:
- д. Кузьмино;
- с. Константиново;
- пос. Мостовик;
- Скобяное шоссе;
- д. Короськово;
- д. Репихово.
Также запланирована реконструкция более 8 км тепловых сетей:
- д. Шабурново;
- д. Кузьмино;
- д. Абрамово, в/г № 383;
- ул. Дружбы;
- от котельной Реммаш;
- от котельной НИИПХ;
- от котельной № 14.
Запланирована замена 1,3 км теплосетей после опрессовки в г. Хотьково Сергиево-Посадского округа в 2025 г., от К-6 на МОПБ № 5. Программа модернизации теплоснабжения коснется 1 тыс. человек.
Запланирован капитальный ремонт 6 км тепловых сетей в Королеве в 2024 году:
- на пр-те Космонавтов;
- в кр. Юбилейный, на ул. Маяковского;
- на пр-те Королева.
Программа модернизации теплоснабжения коснется 83 тыс. человек.
Запланировано реконструировать котельную на ул. 1-я Самаровка в г. о. Королев в 2026 году, а также капитально отремонтировать две котельные:
- в мкр. Текстильщик, ул. Молодежная;
- в мкр. Юбилейный, 3 городок, ул. Тихонравова.
Также в планах — капитальный ремонт резервного топливного хозяйства в Новых Подлипках и капремонт 1,3 км сетей на ул. Исаева. Программа модернизации теплоснабжения коснется 87 тыс. человек.
Запланировано построить две котельные в г. о. Щелково:
- в д. Еремино;
- на пл. Ленина.
Запланирован капремонт 4 котельных на:
- ул. Московская;
- ул. Институтская;
- ул. Сиреневая;
- ул. Текстильщиков.
Запланирован капремонт центрального теплового пункта в Щелково-3, а также капремонт 900 м тепловых сетей в Щелково-7 и от ТК-1099 до ТК-1122.
После опрессовки будет принято решение о замене 3 км тепловых сетей:
- от Котельной № 8 до ТК-1;
- ул. Сиреневая;
- ул. Комсомольская;
- от ТК до вводов в МКД;
- д. Богослово.
Программа модернизации теплоснабжения коснется 45 тыс. человек.
Запланировано строительство 4 котельных в г. о. Щелково в 2025–2027 годах:
- п. Фряново, ул. Первомайская;
- мкр. № 2;
- д. Хлепетово;
- 2026: р. п. Фряново.
Запланирован капремонт 3 котельных:
- Котельная № 29;
- ул. Механизаторов;
- Фряновское ш.
Также в планах реконструкция котельной на ул. Московская. Что касается тепловых сетей, запланировано провести капремонт 1,6 км — от котельной АО «ГТ Энерго», а также в р. п. Фряново. Программа модернизации теплоснабжения коснется 70 тыс. человек.
Запланирован капитальный ремонт 700 м тепловых сетей во Фрязине в 2024 году:
- ул. Попова;
- Окружной проезд;
- ул. Московская;
- ул. Нахимова;
- ул. Ленина;
- пр. Мира;
- ул. Школьная.
Программа модернизации теплоснабжения коснется 14 тыс. человек.
Планируется реконструировать котельную на ул. Вокзальная во Фрязине в 2025–2026 годах. После опрессовки будет принято решение о замене 200 м тепловых сетей на ул. Рабочая. Программа модернизации теплоснабжения коснётся 12 тыс. человек.
В 2024 году запланирован капитальный ремонт 1,2 км сетей в п. ЗАТО Звездный городок в 2024 г. Программа модернизации теплоснабжения коснется 6 тыс. человек.
Запланировано строительство котельной в Звездном городке в 2025–2026 годах. После опрессовки будет принято решение о замене 120 м тепловых сетей от ТК-1 до т-8. Программа модернизации теплоснабжения коснется 7 тыс. человек.
В первом квартале 2024 года введены в эксплуатацию после реконструкции 4 котельные в Мытищах на:
- ул. Коминтерна;
- пр-те Олимпийский;
- ул. Хлебозаводская;
- ул. Колпакова.
Программа модернизации теплоснабжения коснулась 157 тыс. человек.
Инженерная инфраструктура
О том, что запланировано в Подмосковье по направлению водоснабжения и водоотведения рассказал первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Сергей Черепанов. Он начал с озвучивания общих данных.
С 2014 года реализовано более тысячи мероприятий. В 2024 году запланировано 272 мероприятия — это 164 объекта питьевого водоснабжения и 108 объектов водоотведения. Положительные перемены ощутят 2,2 млн человек.
В продолжении Сергей Черепанов остановился на информации о том, что будет сделано в семи округах-участниках Открытой трибуны в этом году.
В г. о. Мытищи в 2024 году запланировано ввести в эксплуатацию после реконструкции ВЗУ «Пироговский». Положительные изменения почувствуют 22 тыс. человек.
В 2024 году в Сергиево-Посадском г. о. запланировано ввести в эксплуатацию после реконструкции городской канализационный коллектор от ул. Ильинской до КНС № 1 на ул. Митькина, от ул. Кооперативная вдоль пр-та Красной Армии до ул. Сергиевская, от КНС № 1 до ул. Клубная (в т. ч. ПИР). Положительные изменения почувствуют 55 тыс. человек.
В 2024 году в г. о. Щелково запланировано 2 мероприятия: реконструкция Щелковских межрайонных очистных сооружений и модернизация КНС «Соколовская». Положительные изменения почувствуют 700 тысяч человек.
Запланированные мероприятия в городских округах в 2025–2027 годах
В Королеве в 2025 году запланировано 4 мероприятия:
- Капитальный ремонт участка закольцовки ВС для Котельной «Альфа-Лаваль» (в т.ч ПИР);
- Капитальный ремонт участка водовода до питающей камеры Котельной «Самаровка» (в т.ч ПИР);
- Капитальный ремонт участков питающих водоводов к ТЭЦ (в т.ч ПИР);
- Капитальный ремонт участка питающего водовода Котельной № 2 (в т. ч. ПИР).
Реализация программы охватит 120 тысяч человек.
Также в 2025 году запланировано совместное мероприятие с г. о. Щелково — капремонт межрайонного самотечного канализационного коллектора от г. Королев (пл. Валентиновская) до г. Щелково (КНС Соколовская). Положительные изменения почувствуют 5 тыс. человек.
С 2025 по 2027 гг. в Щелкове запланировано 4 мероприятия:
- Капитальный ремонт ВЗУ со станцией обезжелезивания, г. п. Загорянское;
- Строительство объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения потребителей д. Новая Слобода услугами ВС и ВО (в т. ч. ПИР и ТП);
- Капитальный ремонт КОС пос. Фряново;
- Выкуп сетей и КНС мкр. Богородский.
В 2025 году в Звездном городке планируется капитально отремонтировать сети канализации и водоснабжения. Положительные изменения почувствуют более 7 тыс. человек.
С 2026 по 2027 гг. в Мытищах запланировано 4 мероприятия, которые охватят 98 тыс. человек:
- Реконструкция сетей ХВС пр-кт Новомытищинский;
- Реконструкция ОС п. Свиноедово (в т. ч. ПИР);
- Реконструкция ВЗУ п. Здравница, ул. Дубки, участок 7В (в т. ч. ПИР);
- Реконструкция сетей ВС и ВО п. Здравница (в т. ч. ПИР).
В 2026 году в Сергиево-Посадском округе запланировано 2 мероприятия, которые охватят 92 тыс. человек:
- Строительство ОС в с. Сватково;
- Строительство ОС г. Сергиев Посад.
С 2025 по 2027 гг. в округе Пушкинский запланировано 20 мероприятий, которые охватят 228 тыс. человек:
- Реконструкция ВЗУ № 1, 3, 6, 8, 12, 14, 18, 42;
- Реконструкция сетей ХВС от ул. Титова д. 9 до ул. Титова д. 19;
- Реконструкция сетей ХВС от ул. Школьная д. 5 до ул. Школьная д. 6;
- Реконструкция сетей ХВС от пл. Попова до ул. Садовая д. 20;
- Реконструкция сетей ХВС от ул. Советская 7-7а до мкр. Юбилейный д. 1 и др.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.