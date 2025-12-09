Жители Подмосковья приглашаются к участию в фестивале «Хрустальный лед»

I фестиваль Московской области по фигурному катанию «Хрустальный лед» приглашает к участию фигуристов-любителей из Подмосковья. Художественным руководителем проекта выступает Илья Авербух, чемпион мира по фигурному катанию, заслуженный мастер спорта России, режиссер театрализованных ледовых представлений. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Организатор фестиваля — автономная некоммерческая организация «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке министерства культуры и туризма региона.

В фестивале могут принять участие фигуристы-любители любого уровня подготовки в трех возрастных категориях: 10–14 лет, 15–20 лет, 21 год и старше. В рамках отборочного этапа участники выступят в одной из четырех номинаций: «Одиночное мужское катание», «Одиночное женское катание», «Танцы в паре», «Групповое катание». Лучшие фигуристы покажут свои номера на гала-концерте фестиваля, где определят победителя.

Оставить заявку на участие в фестивале можно на сайте Хрустальныйлед.рф до 15 декабря. Для подачи заявки необходимо заполнить форму на сайте и предоставить видеоролик с демонстрацией конкурсного номера.

Выступления конкурсантов во главе с Ильей Авербухом будут оценивать Оксана Домнина и Роман Костомаров, чемпионы мира по фигурному катанию, заслуженные мастера спорта России.

Каждое мероприятие проекта будет завершаться специально подготовленным для фестиваля ледовым спектаклем Ильи Авербуха — «Зимние сказки Подмосковья».

Очный этап фестиваля пройдет с 2 по 10 января 2026 года и завершится масштабным гала-концертом 17 января, в рамках которого определятся победители и будут вручены ценные призы.

Подробная информация на сайте Хрустальныйлед.рф, а также в сообществе организатора фестиваля ВКонтакте.

