Жители Подмосковья обратились за госуслугами более 20 млн раз в 2025 году

В 2025 году жители Московской области воспользовались государственными и муниципальными услугами 20,9 миллиона раз, из них 94% — в цифровом формате, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.а заседании профильного комитета Мособлдумы подвели итоги предоставления государственных и муниципальных услуг в регионе за 2025 год. По словам председателя комитета Максима Коркина, в прошлом году в Подмосковье было доступно 560 услуг: 434 — на региональном портале госуслуг (РПГУ) и 140 — в МФЦ, при этом 39 услуг можно было получить обоими способами.

В течение года жители области обратились за услугами 20,9 миллиона раз, причем 94% обращений пришлись на цифровые сервисы. В числе самых востребованных услуг — запись к врачу, регистрация в ЕСИА, получение паспорта, выписка из домовой книги, а также запись в кружки и секции. Популярностью пользовались регистрация права на недвижимость, выдача социальной карты, получение СНИЛС, обслуживание карт «Стрелка» и предоставление мест для захоронения.

В МФЦ было оказано 4,1 миллиона услуг, из которых 91% составили федеральные. В 2025 году в МФЦ Подмосковья появились шесть новых услуг, в том числе оформление апостиля, самозапрет на получение кредитов и мобильной связи, оформление гражданства детям, сопровождение фонда «Защитники Отечества» и поддержка военнослужащих.

В 2025 году через РПГУ жители получили 16,8 миллиона услуг. За год в цифровой формат перевели или оптимизировали 230 услуг. Московская область первой в стране запустила комплексные сервисы, такие как проактивная услуга «Защитники Отечества», сервис «Опека» и онлайн-согласование проектной документации.

Для граждан приоритетными стали выдача социальных и транспортных карт, а также выплаты на обучение. Для бизнеса востребованы разрешения на такси, техусловия для подключения к сетям, градостроительные планы и согласование размещения объектов.

Важным достижением стало внедрение искусственного интеллекта для распознавания документов при предоставлении 315 услуг. С июня 2025 года ИИ проверил более 3,8 миллиона документов, что снизило количество отказов. Максим Коркин отметил, что дальнейшее внедрение ИИ и автоматизация решений упростят получение услуг для жителей региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.