Жители Подмосковья могут поучаствовать в проекте «80 лет нашей Великой Победе»

Молодежный парламент при Госдуме РФ совместно с молодежным советом (парламентом) при национальном собрании Республики Беларусь запустили международный проект «80 лет нашей Великой Победе». Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Как рассказал председатель молодежного парламента при Госдуме РФ Артем Николаев, проект представляет собой Telegram-канал, в котором на протяжении 80 дней будут публиковаться новостные сводки с фронта Великой Отечественной войны, письма и исторические справки, сохранившиеся в РФ и Республики Беларусь.

«Сегодня каждый из нас ответственен за то, чтобы сохранить память о подвиге советских солдат и передать ее будущим поколениям. Мы создали проект «80 лет нашей Великой Победе», где каждый житель современной России и Республики Беларусь может получать информацию в виде сводок с фронта о том, как Советский Союз шел к Победе», — отметил председатель молодежного парламента при Госдуме РФ Артем Николаев.

Принять участие может любой желающий. В рамках проекта действуют 4 направления:

«Воспоминания ветерана Великой Отечественной войны»

«Письмо с фронта 1941-1945»

«Фотоархив, видеоархив»

«История подвига»

«Молодежь все чаще отдает предпочтение коротким, насыщенным форматам подачи информации, и основным средством общения как раз-таки сейчас для них становятся мессенджеры. Поэтому я считаю, что изучение истории через такое средство общения молодых парламентариев в части сохранения исторической памяти станет эффективной площадкой для реализации нашей общей цели и поможет донести историю наших предков до каждого молодого человека», — рассказала председатель молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Республики Беларусь Алина Ретькова.

Председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова отметила, что данный проект — это еще один инструмент, который сможет показать, как советский народ проживал дни военных лет на фронте и в тылу.

«Это важная инициатива молодых парламентариев, которая заслуживает внимания и поддержки, в том числе от жителей нашего региона. Уверена, что в Подмосковье найдется немало желающих поделиться историей своих родственников, которые ковали Победу», — подытожила Самединова.

Международный проект «80 лет нашей Великой Победе» продлится до 9 мая 2025 года. Передать информацию для публикации в канале проекта можно по ссылке.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте (https://may9.ru) и в Telegram-канале (https://t.me/may_9_ru).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.