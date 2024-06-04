Зампред Мособлдумы Наумов: будущее нашей Великой Родины — в счастливых детях!
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Заместитель председателя Московской областной думы — руководитель фракции КПРФ Александр Наумов поздравил с Днем защиты детей воспитанников и трудовой коллектив детского сада «Замок детства» в поселке совхоза им. Ленина, сообщает пресс-служба депутата.
Детский сад «Замок детства», без преувеличения, считается одним из лучших дошкольных образовательных учреждений не только Подмосковья, но и всей России. Уникальное здание, стилизованное под средневековый замок, просторные, оборудованные игровые, учебные и спальные помещения, спортзал и бассейн — все здесь сделано для развития детей. В детском саду работает профессиональный коллектив, который отдает все свои силы и знания воспитанию подрастающего поколения.
Праздничное мероприятие открыла песня «Гляжу в озера синие», которую исполнила музыкальный руководитель детского сада Екатерина Газина.
Руководитель фракции КПРФ Александр Наумов поздравил детей и коллектив детского сада с праздником.
«Мы живем в сложное время, но любое время соизмеряется тем, как мы заботимся о детях, как мы воспитываем наше подрастающее поколение. Совхоз им. Ленина становится настоящей кузницей талантов. Недавно 19 мая мы отметили День Пионерии на Красной площади. Более 5 тыс. школьников было принято в ее ряды. Прекрасно выступили творческие коллективы Совхоза им. Ленина во время праздничного представления у стен Кремля. Эти ребята наверняка воспитывались в вашем детском саду. Я поздравляю вас всех с замечательным праздником — Днем защиты детей. Ваши педагоги постоянно обмениваются опытом с коллегами, выступают с лекциями. Я уверен, что благополучие нашей страны, ее будущее основываются на счастье наших детей и на таких очагах, как совхоз им. Ленина. Свет и тепло, которые исходят от вас, поддерживают любовь к нашей стране, к Подмосковью, к своей малой Родине», — сказал Наумов.
Затем Александр Наумов вручил Надежде Бондаревой почетную грамоту Московской областной Думы, а дети поздравили воспитателя веселой песней.
По окончанию мероприятия руководитель фракции КПРФ Александр Наумов обсудил с администрацией детского сада: заведующей Алевтиной Чичковой, ее заместителем Татьяной Данилиной и старшим воспитателем Олесей Яровенко проблемные вопросы развития дошкольного образования в Подмосковье, а также взаимодействие педагогической общественности с депутатами регионального парламента.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям ранее подчеркнул важность дошкольного образования.
«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.