Детский сад «Замок детства», без преувеличения, считается одним из лучших дошкольных образовательных учреждений не только Подмосковья, но и всей России. Уникальное здание, стилизованное под средневековый замок, просторные, оборудованные игровые, учебные и спальные помещения, спортзал и бассейн — все здесь сделано для развития детей. В детском саду работает профессиональный коллектив, который отдает все свои силы и знания воспитанию подрастающего поколения.

Праздничное мероприятие открыла песня «Гляжу в озера синие», которую исполнила музыкальный руководитель детского сада Екатерина Газина.

Руководитель фракции КПРФ Александр Наумов поздравил детей и коллектив детского сада с праздником.

«Мы живем в сложное время, но любое время соизмеряется тем, как мы заботимся о детях, как мы воспитываем наше подрастающее поколение. Совхоз им. Ленина становится настоящей кузницей талантов. Недавно 19 мая мы отметили День Пионерии на Красной площади. Более 5 тыс. школьников было принято в ее ряды. Прекрасно выступили творческие коллективы Совхоза им. Ленина во время праздничного представления у стен Кремля. Эти ребята наверняка воспитывались в вашем детском саду. Я поздравляю вас всех с замечательным праздником — Днем защиты детей. Ваши педагоги постоянно обмениваются опытом с коллегами, выступают с лекциями. Я уверен, что благополучие нашей страны, ее будущее основываются на счастье наших детей и на таких очагах, как совхоз им. Ленина. Свет и тепло, которые исходят от вас, поддерживают любовь к нашей стране, к Подмосковью, к своей малой Родине», — сказал Наумов.

Затем Александр Наумов вручил Надежде Бондаревой почетную грамоту Московской областной Думы, а дети поздравили воспитателя веселой песней.

По окончанию мероприятия руководитель фракции КПРФ Александр Наумов обсудил с администрацией детского сада: заведующей Алевтиной Чичковой, ее заместителем Татьяной Данилиной и старшим воспитателем Олесей Яровенко проблемные вопросы развития дошкольного образования в Подмосковье, а также взаимодействие педагогической общественности с депутатами регионального парламента.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.