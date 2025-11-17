Ввыше 53 млрд руб потратят на строительство многопрофильной клиники в Балашихе

В Московской области продолжается строительство многопрофильной клиники в микрорайоне Ольгино в Балашихе. Данный проект поддержал президент РФ Владимир Путин. Средства на строительство медцентра заложены в бюджете региона на 2026–2027 годы. Подробнее рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.

«При поддержке президента в Ольгино строится многопрофильная клиника, крупнейший медицинский центр Подмосковья. Новый медцентр возьмет на себя оказание высокотехнологичной медицинской помощи», — рассказал Игорь Брынцалов.

«Здесь предусмотрено 1 123 круглосуточные койки, собственный консультативно-диагностический центр на 300 посещений в смену. В одном месте будут объединены 26 медицинских профилей — от неотложной хирургии до кардиологии и нейрохирургии, что позволит врачам разных специальностей работать сообща. Ожидаем, что в центре будут работать порядка 3 тыс. специалистов, в том числе более 700 врачей», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Он добавил, что за таким масштабным проектом стоят серьезные финансовые ресурсы. И эти ресурсы заложены в бюджете региона.

«Общее финансирование проекта составляет свыше 53 миллиардов рублей, из которых порядка 37 миллиардов рублей — средства Московской области», — привел данные спикер Мособлдумы.

«В следующем году ожидается ключевой этап строительства — поставка и монтаж оборудования. Все необходимые средства на эти цели предусмотрены. В 2026 году на строительство больницы будет выделено свыше 10 млрд рублей, в 2027 году предусмотрено свыше 15 миллиардов рублей», — добавил Игорь Брынцалов.

Он отметил, что объект на особом контроле у губернатора области Андрея Воробьева.

«Депутаты Мособлдумы фракции «Единая Россия» вместе с жителями и профильными министерствами ведут строгий надзор за сроками и качеством работ», — сказал Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.