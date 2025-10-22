В Зарайске открылся новый школьный стадион

Как отметил секретарь местного отделения «Единой России» Виктор Петрущенко, современный спортивный объект при средней школе № 1 был построен по народной программе партии. Об этом сообщает пресс-служба отделения ЕР Подмосковья.

«Общая территория со спортивными сооружениями, включающая стадион и детские площадки, занимает более 6,2 тыс. кв. м. Непосредственно под стадион отведено более 3,2 тыс. кв. м», — рассказал Виктор Петрущенко.

Стадион включает в себя зоны для воркаута, профессиональные беговые дорожки и сектора для прыжков в длину с мягким безопасным покрытием. Для обеспечения безопасности на стадионе установлены видеокамеры, подключенные к региональной системе «Безопасный регион».

Территория спортивного комплекса полностью отделена от учебных корпусов и имеет самостоятельный вход, что позволяет использовать его как в учебное, так и во внеурочное время.

Как пояснила директор школы Елена Беликова, в теплое время года стадион будет использоваться для школьных занятий, а в свободное время он станет доступен для всех желающих. График работы для жителей: в будние дни с 6:00 до 12:00 и с 18:00 до 20:00, а в выходные — с утра до вечера.

Сейчас в Зарайске по народной программе «Единой России» идет модернизация подростково-молодежного клуба «Витязь». На объекте уже завершен ремонт двух залов, их оснастили современным оборудованием, в настоящий момент проходит второй этап ремонтных работ, который охватит еще три помещения клуба.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.