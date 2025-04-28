В службе скорой медпомощи Подмосковья работают около 9,8 тыс человек

28 апреля свой профессиональный праздник отмечают медицинские работники, занятые в службе скорой медицинской помощи. В Подмосковье этот праздник объединяет более 9800 специалистов, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Это особые люди, которые каждый день подают нам пример чуткости и милосердия. Врачи, фельдшеры, медсестры, водители и диспетчеры в любое время дня и ночи готовы помочь тем, кто оказался в критической ситуации», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что развитию службы скорой медпомощи в регионе уделяется большое внимание. «В этом году планируем открытие 7 объектов СМП, в том числе подстанции на 5 бригад в смену в деревне Сухарево в г. о. Мытищи, Михневской подстанции в Ступинском горокруге. Новые подстанции оборудуются по самым современным стандартам: комфортные помещения для отдыха персонала, удобные зоны для подготовки оборудования, качественные коммуникации».

«Кроме этого, мы ежегодно обновляем парк автомобилей скорой помощи, чтобы медики могли работать на современной, надежной технике. В этом году уже поступили 77 новых автомобилей и еще 4 поступят до конца года», — отметил спикер Мособлдумы.

Брынцалов напомнил о мерах поддержки, на которые могут рассчитывать сотрудники скорой медицинской помощи в Подмосковье.

Объекты скорой медицинской помощи, вводимые в 2025 году:

Здание кабинета врача общей врачебной практики (семейной медицины) с постом СМП помощи на 2 бригады в смену — деревня Судниково, Волоколамский городской округ;

Сухаревская подстанция СМП на 5 бригады в смену — деревня Сухарево, городской округ Мытищи;

Здание поста скорой медицинской помощи на 3 бригады в смену — село Поречье, Можайский муниципальный округ;

Здание поста СМП на 4 бригады в смену — деревня Суханово, Ленинский городской округ;

Пост СМП на 2 бригады в смену в составе жилого корпуса — деревня Мякинино, Одинцовский городской округ;

Михневская подстанция СМП на 5 бригад в смену — поселок Михнево, городской округ Ступино;

Пост на 3 бригады СМП в составе проекта строительства больничного комплекса на 450 посещений в смену — город Хотьково, Сергиево-Посадский городской округ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.