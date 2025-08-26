В Реутове завершается ремонт школы на Лесной улице

В ходе своей рабочей поездки в Реутов председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с главой округа Филиппом Науменко посмотрел, как продвигается ремонт школы № 1 на улице Лесная. Спикер регионального парламента подчеркнул, что учреждение — одно из восьми, которое в этом году приводят в порядок. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Это очень важно — вовремя менять старое на новое, создавая тем самым для наших детей и учителей безопасные и комфортные условия труда. Об этом на встречах с жителями мы говорим, всегда прислушиваемся к их пожеланиям. И включаем объекты, которые, по их мнению, необходимо привести в порядок в самую первую очередь, в Народную программу партии „Единая Россия“, — сказал Игорь Брынцалов.

Ремонт школы на Лесной подходит к концу. Уже завершены работы на футбольном поле — с опережением сроков. Так, было демонтировано старое покрытие и произведено устройство щебеночных оснований и нового покрытия «искусственная трава» со склейкой швов и нанесением разметки.

Спортивный объект реализован в рамках региональной программы «Открытый стадион». И, согласно расписанию, будет доступен для посещения и жителям близлежащих домов. Сегодня новые возможности поля опробовали юные футболисты. И не одни, а в команде со знаменитым спортсменом.

«Сегодня здесь наш великий спортсмен, советский и российский футболист Дмитрий Аленичев дает мастер-класс ребятам и, тем самым, оценку полю. А она может быть только высокой. Здесь современное покрытие, все удобно. Можно точно достигать высоких результатов и, самое главное, качественно и с удовольствием заниматься спортом. Хороший подарок школе. Всего в Реутове „открытых стадионов“ в этом году откроем четыре. А в целом по Московской области — 38», — привел данные председатель Мособлдумы.

Также в рамках ремонта было обновлено и здание школы — внутри поменяли двери, заменили гидроизоляцию, сделали плинтуса и противоскользящие накладки на ступенях, обновили ограждения и перила, а также светильники. По-новому выглядит и входная группа: очищен фасад здания, демонтирована старая облицовка и козырек. По словам директора образовательного учреждения Ольги Бедрань, школа готова к приему учеников.

«Мы готовы: у нас обновленная школа, новые учебники, новые программы. Мы лидеры 2025 года в нашем городском рейтинге, 206 место занимаем в областном рейтинге. Это верх зеленой зоны. Мы участвуем во всех региональных программах. У нас новые планы, новые программы, у нас цифровая среда, работают и предпрофессиональные классы. Осталось дождаться только детей», — сказала она.

Игорь Брынцалов высоко оценил проведенные работы и высказал в завершении уверенность, что для учащихся школы и педагогов День знаний — будет по-настоящему радостным праздником.

«И в обновленных интерьерах и с новым футбольным полем ребята точно достигнут много новых высоких побед», — сказал парламентарий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.