В пунктах временного размещения Подмосковья проживают порядка 1,3 тыс человек

Комитет Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению провел расширенное заседание, в ходе которого обсудил вопрос помощи гражданам, пребывающим на территорию Подмосковья в пункты временного размещения (ПВР), сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Московская область не осталась в стороне, и мы всеми силами помогаем тем, кто оказался в беде и был вынужден покинуть свои дома. Сейчас в регионе работают 14 пунктов временного размещения, в которых проживают свыше 1,3 тысячи человек. В основном это те, кто особенно нуждаются в помощи — дети, пенсионеры, мамы с малышами», — сказал председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

По словам Голубева, здесь жители обеспечены всем необходимым — организовано пятиразовое питание, предоставляется одежда, обувь, детское питание, школьная форма, книги, игрушки. Оказывается необходимая медицинская помощь. Для школьников полностью организован весь учебный процесс, а педагоги делают все для того, чтобы ребята поскорее адаптировались. Для взрослых также оказывается помощь по трудоустройству.

«Благодарю наших неравнодушных жителей, которые помогают и собирают гуманитарную помощь для тех, кто находится в ПВР. Депутаты Мособлдумы также не остаются в стороне — мы регулярно посещаем пункты временного размещения, узнаём, нужна ли какая-то дополнительная помощь, принимаем участие в гуманитарной миссии», — подчеркнул Андрей Голубев.

Как помочь

В рамках акции «Доброе дело» собирают медикаменты, сухпайки и продукты длительного хранения, средства личной гигиены, новую одежду, мелкую бытовую технику, электроприборы, генераторы.

Адреса пунктов сбора помощи в городских округах Подмосковья можно найти на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.