В прошлом году 35 организаций Подмосковья сделали инвестиционный налоговый вычет

Комитет Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству провел в колледже «Энергия» городского округа Реутов выездное расширенное заседание на тему «О применении инвестиционного налогового вычета на территории Московской области». Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В мероприятии приняли участие представители профильных министерств, управления федеральной налоговой службы по Московской области, образовательных организаций, а также хозяйствующих субъектов Подмосковья.

Как отметил в начале встречи председатель Комитета Тарас Ефимов, в Московской области для организаций установлено право на применение инвествычета в размере 100 процентов суммы расходов в виде стоимости безвозмездно переданного имущества, включая денежные средства, образовательным организациям СПО по отдельным рабочим специальностям: слесарь, оператор станков, монтажник, машинист, токарь, сварщик, электромонтер, фрезеровщик. Куратором налогового расхода является министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Согласно информации о налоговых расходах Московской области за 2024 год, правом на инвестиционный налоговый вычет в целом воспользовались 35 организаций на общую сумму налогового расхода свыше 4 миллиардов рублей. Из них две — получили инвествычет в размере 100 процентов стоимости безвозмездно переданного имущества организациям среднего профессионального образования», — привел данные Тарас Ефимов.

Парламентарий подчеркнул, что льгота носит стимулирующий характер.

«Ее цель — создание условий для укрепления материально-технической базы действующих на территории Подмосковья образовательных учреждений, обеспечения их современным оборудованием в целях подготовки квалифицированных рабочих кадров для предприятий с необходимым уровнем компетенций. К слову, эта задача решается, в том числе благодаря федеральному проекту «Профессионалитет», в рамках которого на базе ссузов создаются образовательно-производственные кластеры для интеграции колледжей и предприятий, и который успешно реализуется в Подмосковье. Сегодня в программе участвуют 18 колледжей Московской области и большое количество компаний-работодателей, в том числе госкорпорации и ведущие отраслевые предприятия», — отметил Тарас Ефимов.

В рамках заседания от участников мероприятия прозвучали предложения. При этом обсуждалось, что нужно сделать для того, чтобы расширить число организаций, применивших инвестиционный налоговый вычет.

Нужно делать все для того, чтобы в Московской области появлялись новые предприятия, сообщил ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Спасибо бизнесу и всем, кто отвечает за газ, электричество, сети, предоставление земли. <…> К экономике каждый из нас должен быть причастен и делать все для того, чтобы предприятия появлялись новые», — подчеркнул Воробьев.