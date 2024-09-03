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В подмосковных школах будет работать 895 советников по воспитанию

В новом учебном году в школах Подмосковья к работе приступят советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«С 1 сентября 895 советников по воспитанию приступили к работе в подмосковных школах», — рассказала председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

Данная должность в Подмосковье появилась в 2022 году. Школа выполняет важнейшую воспитательную функцию, основанную на традиционных духовно-нравственных ценностях.

«Как подчеркивал президент, такие специалисты должны быть помощниками классных руководителей, наставниками и воспитателями. Советники вовлекают детей в различные социальные проекты, работают со школьными медиацентрами, спортивными и театральными кружками, общественными организациями, конечно с родителями, чтобы найти индивидуальный подход к каждому ребенку», — добавила Самединова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.