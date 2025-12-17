В подмосковных колледжах учатся около 1 тыс участников СВО и их детей

На федеральном уровне принят и подписан президентом РФ закон о предоставлении права участникам СВО на бесплатное второе среднее профессиональное образование. Законом предлагается предоставить право участникам СВО повторно после получения среднего профессионального образования бесплатно получить профессию в колледже или техникуме по другому направлению подготовки. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Мы даем нашим воинам дополнительный инструмент для построения успешной, мирной жизни после выполнения боевых задач. Второе образование — это новая профессия, новые возможности для самореализации», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Данная инициатива логично встраивается в существующую систему государственных гарантий для наших защитников и их семей. В соответствии с уже действующим законодательством, право на первоочередное зачисление в организации СПО уже имеет широкий круг лиц. В этот список входят и герои России, и военнослужащие, участвующие в СВО, участники боевых действий в ДНР и ЛНР с 2014 года, а также дети участников спецоперации. В колледжах и техникумах Подмосковья учатся порядка тысячи участников СВО и детей защитников», — отметил Игорь Брынцалов.

«Мы со своей стороны сделаем все, чтобы образовательные организации Подмосковья были готовы достойно встретить новых студентов — наших Героев, оказать им необходимое содействие в обучении», — добавил спикер Мособлдумы.

Льготы для абитуриентов СПО

Первоочередное право имеют:

  • Герои РФ, лица, награжденные тремя орденами Мужества;
  • Участники СВО, участники боевых действий в ДНР и ЛНР с 11.05.2014 г. и их дети;
  • Дети военнослужащих, сотрудников ОВД, принимавших участие в боевых действиях за границей;
  • Дети медицинских работников, погибших от COVID-2019, при исполнении ими трудовых обязанностей.

Перечень государственных профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории Московской области

  • Московский областной медицинский колледж № 1. 18 филиалов;
  • 1-й Московский областной музыкальный колледж;
  • Московский Губернский колледж искусств. 3 филиала;
  • Училище декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, Рузский филиал;
  • Училище декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, Талдомский филиал;
  • Хореографическое училище, Красногорский филиал;
  • Московский областной базовый музыкальный колледж имени А. Н. Скрябина;
  • Московский областной музыкальный колледж имени С. С. Прокофьева;
  • Училище (техникум) олимпийского резерва № 1;
  • Училище (техникум) олимпийского резерва № 2;
  • Училище (техникум) олимпийского резерва № 3;
  • Училище (техникум) олимпийского резерва № 4;
  • Училище (техникум) олимпийского резерва № 5;
  • Авиационный техникум имени В. А. Казакова;
  • Автомобильно-дорожный колледж;
  • Волоколамский аграрный техникум «Холмогорка»;
  • Воскресенский колледж;
  • Губернский колледж;
  • Физико-технический колледж;
  • Егорьевский техникум;
  • Дмитровский техникум;
  • Колледж «Коломна»;
  • Колледж «Подмосковье»;
  • Коломенский аграрный колледж имени Н. Т. Козлова;
  • Красногорский колледж;
  • Луховицкий авиационный техникум;
  • Луховицкий аграрно – промышленный техникум;
  • Люберецкий техникум имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю. А. Гагарина;
  • Межрегиональный центр компетенций — Техникум имени С. П. Королева;
  • Можайский техникум;
  • Мытищинский колледж;
  • Наро-Фоминский техникум;
  • Ногинский колледж;
  • Одинцовский техникум;
  • Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В. И. Бондаренко;
  • Орехово-Зуевский техникум;
  • Павлово-Посадский техникум;
  • Подмосковный колледж «Энергия»;
  • Подольский колледж имени А. В. Никулина;
  • Профессиональный колледж «Московия»;
  • Раменский дорожно-строительный техникум;
  • Раменский колледж;
  • Сергиево-Посадский колледж;
  • Сергиево-Посадский социально-экономический техникум;
  • Серпуховский колледж;
  • Ступинский техникум им. А. Т. Туманова;
  • Чеховский техникум;
  • Шатурский энергетический техникум;
  • Щелковский колледж;
  • Электростальский колледж.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.