В подмосковных колледжах учатся около 1 тыс участников СВО и их детей
Фото - © Химкинский военкомат/Медиасток.рф
На федеральном уровне принят и подписан президентом РФ закон о предоставлении права участникам СВО на бесплатное второе среднее профессиональное образование. Законом предлагается предоставить право участникам СВО повторно после получения среднего профессионального образования бесплатно получить профессию в колледже или техникуме по другому направлению подготовки. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.
«Мы даем нашим воинам дополнительный инструмент для построения успешной, мирной жизни после выполнения боевых задач. Второе образование — это новая профессия, новые возможности для самореализации», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Данная инициатива логично встраивается в существующую систему государственных гарантий для наших защитников и их семей. В соответствии с уже действующим законодательством, право на первоочередное зачисление в организации СПО уже имеет широкий круг лиц. В этот список входят и герои России, и военнослужащие, участвующие в СВО, участники боевых действий в ДНР и ЛНР с 2014 года, а также дети участников спецоперации. В колледжах и техникумах Подмосковья учатся порядка тысячи участников СВО и детей защитников», — отметил Игорь Брынцалов.
«Мы со своей стороны сделаем все, чтобы образовательные организации Подмосковья были готовы достойно встретить новых студентов — наших Героев, оказать им необходимое содействие в обучении», — добавил спикер Мособлдумы.
Льготы для абитуриентов СПО
Первоочередное право имеют:
- Герои РФ, лица, награжденные тремя орденами Мужества;
- Участники СВО, участники боевых действий в ДНР и ЛНР с 11.05.2014 г. и их дети;
- Дети военнослужащих, сотрудников ОВД, принимавших участие в боевых действиях за границей;
- Дети медицинских работников, погибших от COVID-2019, при исполнении ими трудовых обязанностей.
Перечень государственных профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории Московской области
- Московский областной медицинский колледж № 1. 18 филиалов;
- 1-й Московский областной музыкальный колледж;
- Московский Губернский колледж искусств. 3 филиала;
- Училище декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, Рузский филиал;
- Училище декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, Талдомский филиал;
- Хореографическое училище, Красногорский филиал;
- Московский областной базовый музыкальный колледж имени А. Н. Скрябина;
- Московский областной музыкальный колледж имени С. С. Прокофьева;
- Училище (техникум) олимпийского резерва № 1;
- Училище (техникум) олимпийского резерва № 2;
- Училище (техникум) олимпийского резерва № 3;
- Училище (техникум) олимпийского резерва № 4;
- Училище (техникум) олимпийского резерва № 5;
- Авиационный техникум имени В. А. Казакова;
- Автомобильно-дорожный колледж;
- Волоколамский аграрный техникум «Холмогорка»;
- Воскресенский колледж;
- Губернский колледж;
- Физико-технический колледж;
- Егорьевский техникум;
- Дмитровский техникум;
- Колледж «Коломна»;
- Колледж «Подмосковье»;
- Коломенский аграрный колледж имени Н. Т. Козлова;
- Красногорский колледж;
- Луховицкий авиационный техникум;
- Луховицкий аграрно – промышленный техникум;
- Люберецкий техникум имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю. А. Гагарина;
- Межрегиональный центр компетенций — Техникум имени С. П. Королева;
- Можайский техникум;
- Мытищинский колледж;
- Наро-Фоминский техникум;
- Ногинский колледж;
- Одинцовский техникум;
- Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В. И. Бондаренко;
- Орехово-Зуевский техникум;
- Павлово-Посадский техникум;
- Подмосковный колледж «Энергия»;
- Подольский колледж имени А. В. Никулина;
- Профессиональный колледж «Московия»;
- Раменский дорожно-строительный техникум;
- Раменский колледж;
- Сергиево-Посадский колледж;
- Сергиево-Посадский социально-экономический техникум;
- Серпуховский колледж;
- Ступинский техникум им. А. Т. Туманова;
- Чеховский техникум;
- Шатурский энергетический техникум;
- Щелковский колледж;
- Электростальский колледж.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.
«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.