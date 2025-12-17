В подмосковных колледжах учатся около 1 тыс участников СВО и их детей

На федеральном уровне принят и подписан президентом РФ закон о предоставлении права участникам СВО на бесплатное второе среднее профессиональное образование. Законом предлагается предоставить право участникам СВО повторно после получения среднего профессионального образования бесплатно получить профессию в колледже или техникуме по другому направлению подготовки. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Мы даем нашим воинам дополнительный инструмент для построения успешной, мирной жизни после выполнения боевых задач. Второе образование — это новая профессия, новые возможности для самореализации», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Данная инициатива логично встраивается в существующую систему государственных гарантий для наших защитников и их семей. В соответствии с уже действующим законодательством, право на первоочередное зачисление в организации СПО уже имеет широкий круг лиц. В этот список входят и герои России, и военнослужащие, участвующие в СВО, участники боевых действий в ДНР и ЛНР с 2014 года, а также дети участников спецоперации. В колледжах и техникумах Подмосковья учатся порядка тысячи участников СВО и детей защитников», — отметил Игорь Брынцалов.

«Мы со своей стороны сделаем все, чтобы образовательные организации Подмосковья были готовы достойно встретить новых студентов — наших Героев, оказать им необходимое содействие в обучении», — добавил спикер Мособлдумы.

Льготы для абитуриентов СПО

Первоочередное право имеют:

Герои РФ, лица, награжденные тремя орденами Мужества;

Участники СВО, участники боевых действий в ДНР и ЛНР с 11.05.2014 г. и их дети;

Дети военнослужащих, сотрудников ОВД, принимавших участие в боевых действиях за границей;

Дети медицинских работников, погибших от COVID-2019, при исполнении ими трудовых обязанностей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.