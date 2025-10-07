В Подмосковье заработал новый центр для реабилитации участников СВО

В Подмосковье с 1 октября 2025 года начало работу новое стационарное отделение для реабилитации участников специальной военной операции. Пансионат создан на базе Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Коломенский» в Озерах. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Первоначально мощность составила 10 койко-мест, но в планах — увеличение мощности до 100 мест», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Спикер Мособлдумы отметил, что в пансионате предоставляется круглосуточный уход, с обеспечением постоянного проживания. Игорь Брынцалов подчеркнул, что «для участников СВО, которые являются инвалидами боевых действий, социальное обслуживание в пансионате полностью бесплатное».

«Новый пансионат в Озерах станет частью уже выстроенной в регионе эффективной системы реабилитации. У нас уже есть серьезный опыт и проверенные решения. В области успешно работают такие центры, как „Ясенки“, „Протэкс-центр“ в Коломне, а также на базе Семейного центра имени Мещерякова в Сергиевом Посаде. Каждое из этих учреждений имеет свой профиль и использует передовые методики. Это позволяет нам оказывать комплексную, многопрофильную помощь, подбирая для каждого бойца именно ту программу, которая ему необходима», — рассказал парламентарий.

Чтобы быть признанным нуждающимся в социальном обслуживании и получить направление в пансионат, участнику СВО или его законному представителю необходимо будет подать заявление в электронной форме через портал госуслуг Московской области.

Если же у участника СВО нет законного представителя, помощь в сборе всех необходимых документов окажут отделения срочного социального обслуживания комплексных центров социального обслуживания и реабилитации по его месту жительства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.