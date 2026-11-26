В Подмосковье вырастет плата за патент для иностранцев в 2027 году

В Московской области ежемесячная плата за трудовой патент для иностранцев в 2027 году увеличится с 10 тысяч до 11 тысяч или 15,6 тысячи рублей в зависимости от работодателя.

Мособлдума на 5-м заседании приняла закон о региональных коэффициентах, отражающих особенности рынка труда. Они определяют размер ежемесячного фиксированного авансового платежа по налогу на доходы физических лиц для иностранцев, работающих по патенту.

Для работников организаций, индивидуальных предпринимателей и тех, кто занимается частной практикой, платеж составит 11 тысяч рублей. Иностранцы, работающие у физических лиц для личных и домашних нужд, будут платить 15,6 тысячи рублей в месяц.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что область сохраняет единый подход с Москвой: там на 2027 год также планируют установить платежи в 11 тысяч и 15,6 тысячи рублей. В 2026 году в обоих регионах плата составляет 10 тысяч рублей.

«повышение стоимости патента позволит увеличить доходы консолидированного бюджета Московской области на 9,6 млрд рублей. Эти средства пойдут на развитие социальной сферы, благоустройство и инфраструктуру», — добавил Брынцалов.

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