В Подмосковье выделили 186 млн рублей на развитие наукоградов в 2026 году

В 2026 году на социально-экономическое развитие наукоградов Московской области направят около 186 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Долгопрудный получил статус наукограда Российской Федерации. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Новый статус позволит городу привлекать федеральное финансирование для модернизации научно-производственных комплексов и реализации стратегии социально-экономического развития.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что Долгопрудный стал восьмым наукоградом региона. В Московской области также работают Королев, Черноголовка, Серпухов, Жуковский, Реутов, Дубна и Фрязино. По словам Брынцалова, важно создавать условия для реализации научного потенциала Подмосковья.

На развитие наукоградов в 2026 году выделено около 186 миллионов рублей. Из них 82 миллиона поступят из областного бюджета, более 89 миллионов — из федерального, остальное — из муниципальных бюджетов. В дальнейшем объем финансирования планируется увеличить в связи с появлением нового наукограда, добавил Брынцалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что тема экономического развития и привлечения резидентов всегда была очень важной для Московской области. Он добавил, что текущая макроэкономическая ситуация позволяет властям очень внимательно сопровождать и малый, и средний бизнес, поддерживать крупные предприятия.

«Вообще, тема экономического развития, привлечения резидентов крайне важна была для нас всегда. Понятно, что и в 2014 году, и, особенно, после 2022 все компании, вся финансовая система испытывают очень серьезную нагрузку и различные ограничения», — отметил Воробьев.