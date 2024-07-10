В Подмосковье выдано свыше 17 тыс кредитов по семейной ипотеке в 2024 году

Президент Российской Федерации поручил продлить льготную ипотечную программу для семей с детьми до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Это крайне важное решение для поддержки наших семей. Ведь именно помощь в жилищном вопросе является одной из ключевых. В Московской области эта мера поддержки крайне востребована, регион занимает второе место по количеству выданных кредитов. В 2024 году уже предоставлено свыше 17 тысяч льготных кредитов на сумму более 127 миллиардов рублей», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он также напомнил, что помимо федеральных мер поддержки, в Московской области для семей действует и ряд региональных мер.

Семейная ипотека

Правительство РФ определило условия продления государственной программы семейной ипотеки.

Программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет. Ставка по программе составит 6%.

Сумма кредита не изменится:

·до 12 миллионов рублей — для жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области,

·до 6 миллионов рублей — для всех остальных регионов.

Заемщик может оформить ипотечный кредит и на более крупную сумму: до 30 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 15 млн рублей в остальных регионах. Но в таком случае в части кредита выше установленного госпрограммой лимита будет действовать рыночная процентная ставка. Первоначальный взнос — 20%. При рождении ребенка можно рефинансировать ранее выданный кредит.

Также «Семейную ипотеку» на новостройки могут получить:

Семьи, проживающие в малых городах численностью до 50 тысяч человек и имеющие двух несовершеннолетних детей;

Семьи, проживающие в регионах с низким объемом строительства или проживающие в регионах, имеющие индивидуальные программы развития, имеющие двух несовершеннолетних детей;

Семьи, где есть ребенок-инвалид.

Можно оформить только один льготный кредит — учитываются ранее выданные льготные ипотечные кредиты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.