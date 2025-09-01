В Подмосковье вступили в силу условия квотирования рабочих мест для ветеранов СВО

В Московской области с 1 сентября вступил в силу закон, которым меняются условия выполнения квоты по трудоустройству ветеранов боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов напомнил, что в прошлом году был принят закон, которым установили квоты для приема на работу ветеранов боевых действий.

«На квотируемые рабочие места было уже трудоустроено порядка 300 ветеранов боевых действий. В этом году в весенней сессии мы приняли закон, которым расширили условия квотирования и который вступит в силу осенью. Теперь для работодателей, у которых численность работников превышает 200 человек, будет установлена квота для приема на одно рабочее место ветерана боевых действий — гарантированно. И квота будет считаться выполненной только при фактическом трудоустройстве, то есть при заключении трудового договора», — сказал парламентарий.

Он также добавил, что депутаты фракции «Единая Россия» регулярно проводят встречи с семьями участников СВО, находятся с ними в постоянном контакте.

«После того, как в Подмосковье начал реализовываться закон о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий, по их запросам мы увидели, что он нуждается в доработке. Поэтому мы внесли необходимые изменения», — пояснил Игорь Брынцалов.

Президент России неоднократно подчёркивал, что трудоустройство участников СВО — один из приоритетов государственной политики.

«Планируем, что новая норма обеспечит нашим ветеранам боевых действий порядка 1300 дополнительных рабочих мест в Подмосковье», — добавил Игорь Брынцалов.

Новые правила предоставления квоты для ветеранов боевых действий

До 1 сентября 2025 г.

Квота распространяется на работодателей с количеством сотрудников более 100 человек.

Размер квоты — 1%.

Квота предусмотрена для граждан, испытывающих трудности в поиске работы (в эту категорию также входят ветераны боевых действий).

Новые правила предоставления квоты для ветеранов боевых действий

После 1 сентября 2025 г.

Квота распространяется на работодателей в количестве сотрудников более 100 человек.

Размер квоты — 1%.

Квота предусмотрена для организаций с количеством сотрудников от 100 человек:

1% для граждан, испытывающих трудности в поиске работы (в эту категорию также входят ветераны боевых действий)

Организации с количеством сотрудников от 200 человек:

1% для граждан, испытывающих трудности в поиске работы — при этом 1 рабочее место должно быть гарантированно для ветерана боевых действий

Условия выполнения квоты

При создании квотируемого рабочего места

Условия выполнения квоты

Только при фактическом трудоустройстве

Куда обращаться по вопросам трудоустройства

Работодатели обязаны создавать или выделять рабочие места по квоте. Всю информацию о вакансиях по квотам они передают службе занятости.

Кадровый центр Подмосковья

Цифровая платформа «Работа России»

Кадровый центр Подмосковья: czn.mosreg.ru, msr_cznmo@mosreg.ru, 8 (496) 763-04-13

Московская область, г. о. Подольск, ул. Февральская, д. 2а.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) „Время героев“. Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) „Герои Подмосковья“», — сказал Воробьев.