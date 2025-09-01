В Подмосковье вступили в силу условия квотирования рабочих мест для ветеранов СВО
В Московской области с 1 сентября вступил в силу закон, которым меняются условия выполнения квоты по трудоустройству ветеранов боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов напомнил, что в прошлом году был принят закон, которым установили квоты для приема на работу ветеранов боевых действий.
«На квотируемые рабочие места было уже трудоустроено порядка 300 ветеранов боевых действий. В этом году в весенней сессии мы приняли закон, которым расширили условия квотирования и который вступит в силу осенью. Теперь для работодателей, у которых численность работников превышает 200 человек, будет установлена квота для приема на одно рабочее место ветерана боевых действий — гарантированно. И квота будет считаться выполненной только при фактическом трудоустройстве, то есть при заключении трудового договора», — сказал парламентарий.
Он также добавил, что депутаты фракции «Единая Россия» регулярно проводят встречи с семьями участников СВО, находятся с ними в постоянном контакте.
«После того, как в Подмосковье начал реализовываться закон о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий, по их запросам мы увидели, что он нуждается в доработке. Поэтому мы внесли необходимые изменения», — пояснил Игорь Брынцалов.
Президент России неоднократно подчёркивал, что трудоустройство участников СВО — один из приоритетов государственной политики.
«Планируем, что новая норма обеспечит нашим ветеранам боевых действий порядка 1300 дополнительных рабочих мест в Подмосковье», — добавил Игорь Брынцалов.
Новые правила предоставления квоты для ветеранов боевых действий
До 1 сентября 2025 г.
Квота распространяется на работодателей с количеством сотрудников более 100 человек.
Размер квоты — 1%.
Квота предусмотрена для граждан, испытывающих трудности в поиске работы (в эту категорию также входят ветераны боевых действий).
Новые правила предоставления квоты для ветеранов боевых действий
После 1 сентября 2025 г.
Квота распространяется на работодателей в количестве сотрудников более 100 человек.
Размер квоты — 1%.
Квота предусмотрена для организаций с количеством сотрудников от 100 человек:
- 1% для граждан, испытывающих трудности в поиске работы (в эту категорию также входят ветераны боевых действий)
Организации с количеством сотрудников от 200 человек:
- 1% для граждан, испытывающих трудности в поиске работы — при этом 1 рабочее место должно быть гарантированно для ветерана боевых действий
Условия выполнения квоты
- При создании квотируемого рабочего места
Условия выполнения квоты
- Только при фактическом трудоустройстве
Куда обращаться по вопросам трудоустройства
Работодатели обязаны создавать или выделять рабочие места по квоте. Всю информацию о вакансиях по квотам они передают службе занятости.
Кадровый центр Подмосковья
Цифровая платформа «Работа России»
Кадровый центр Подмосковья: czn.mosreg.ru, msr_cznmo@mosreg.ru, 8 (496) 763-04-13
Московская область, г. о. Подольск, ул. Февральская, д. 2а.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.
«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) „Время героев“. Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) „Герои Подмосковья“», — сказал Воробьев.