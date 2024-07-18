В Подмосковье встретили участников велопробега «Из Сталинграда в Ленинград»

В Ступино приехали участники велопробега «Из Сталинграда в Ленинград: дорога длиною 80 лет». Велопробег проходит с 9 по 26 июля по историческому маршруту Сталинград-Москва-Ленинград, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В сквере имени Героя Советского Союза Владимира Полякова состоялась встреча участников патриотической акции-велопробега с депутатами Московской областной Думы, Волгоградской областной Думы, администрации городского округа Ступино, представителями молодежных и общественных организаций.

«Одной из точек велопробега стал город Ступино. Это соблюдение исторической традиции, повторение велопробега восьмидесятилетней давности. Здесь, как и в Сталинграде, в Ленинграде, решалась судьба Великой Отечественной войны, судьба всего человечества. Ведь именно на земле Южного Подмосковья в ноябре 1941-го года впервые Красная армия не только остановила врага, но и перешла в контрнаступление», — отметил председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

«Год назад руководство Волгоградской области нашло упоминание об историческом велопробеге, нами была проведена большая работа по сбору архивной информации. По инициативе губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова при поддержке законодательных собраний двух субъектов было принято решение о реконструкции велопробега к его восьмидесятилетию. Девятый день пути участники встретили в Ступине. Это особая дата, 17 июля 82 года назад началась Сталинградская битва, которая изменила ход Великой Отечественной войны. Огромное спасибо Ступино и всей Московской области за теплый прием, за помощь и вклад в организацию данного велопробега», — сказал председатель комитета Волгоградской областной Думы по образованию, науке, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Алексей Рыгин.

Участники встречи возложили цветы к обелиску «Вечный огонь».

«Любая акция, которая напоминает нам и еще раз раскрывает исторические данные о Великой Отечественной войне, это хороший инструмент для патриотического воспитания нашей молодежи. Мы сохраняем и приумножаем нашу историю, сохраняем то наследие, которое нам оставили наши Герои-победители», — подчеркнула заместитель председателя Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Екатерина Лобышева.

Всего с начала акции участники велопробега уже проехали 906 ким. До финиша осталось 882 км. Следующая остановка — в Москве.

Участники проекта следуют по маршруту Волгоград — Воронежская область — Тамбов — Рязанская область — Московская область — Москва — Тверская область — Новгородская область — Ленинградская область — Санкт-Петербург.

Масштабное мероприятие организовано Волгоградским областным Советом ветеранов при поддержке губернаторов Волгоградской области и Санкт-Петербурга и региональных парламентариев. Патриотическая акция проводится в рамках празднования 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.