В Подмосковье в 2026 году запустят 12 ИИ-проектов в соцсфере

В Московской области в 2026 году планируют реализовать 12 новых проектов с использованием искусственного интеллекта в социальной сфере. Итоги цифровой трансформации и перспективы обсудили на расширенном заседании комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Расширенное заседание комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению было посвящено цифровой трансформации и внедрению ИИ в регионе. В нем приняли участие депутаты и представители профильных министерств.

Председатель комитета Андрей Голубев отметил, что цифровизация социальной сферы закреплена в указе президента России о национальных целях развития и является одним из приоритетов. По его словам, Подмосковье входит в число лидеров по уровню цифровой зрелости.

«За последние несколько лет в Подмосковье наладили эффективную систему управления реализацией национальных проектов. Благодаря цифровым технологиям и искусственному интеллекту повысилось качество работы, усилился контроль рисков и появилась возможность принимать более обоснованные решения с учетом обратной связи от жителей», — рассказал Андрей Голубев.

По итогам 2025 года в социальной сфере реализовали 22 проекта, среди ключевых — «Автоматические решения», «Муниципальные услуги» и «Трансформация соцслужбы». В 2026 году планируется запустить еще 12 инициатив. Система по выплатам сможет принимать до 424 тыс. решений, а срок их вынесения сократится с семи до одного дня. В сфере аварийного жилья ожидаются повышение прозрачности процессов и оптимизация расходов.

Отдельно депутаты обсудили здравоохранение. В приоритете — централизация лабораторной службы, цифровизация медоборудования и развитие приложения «Добродел Здоровье», которое позволяет записываться к врачу, получать доступ к электронным документам, ИИ-расшифровку анализов и управлять медкартами членов семьи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.