В Подмосковье уже 282 поликлиники прошли «перезагрузку» более чем на 80%

В Московской области реализуется проект «Поликлиника: Перезагрузка». Медицинские организации региона приводятся к единому стандарту, направленному на улучшение условий для пациентов и медиков при оказании медицинской помощи, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В 2022 году к единому стандарту были приведены 50 взрослых поликлиник. В 2023 году — еще 50 взрослых и 50 детских. В этом году тиражирование стандарта распространится на остальные 263 поликлиники — всего их 413. На сегодняшний день базового уровня проекта уже достигли 282 поликлиники региона, из них 115 — детские», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В рамках проекта «Поликлиника: Перезагрузка» самые востребованные локации в поликлинике — такие, как кабинеты забора крови, регистратура, кабинеты диагностики, отделения профилактики — начинают работать по-новому. Как результат — диспансеризацию можно пройти за 2 часа, забор крови — за 10 минут вместо 90. А результаты анализов и осмотров направляются в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг для удобства и экономии его времени.

Проект «Поликлиника: Перезагрузка» предусматривает удобную и понятную для пациентов навигацию, оформление интерьера поликлиники в едином современном стиле, размещение стендов с нужной информацией. Это и более комфортные зоны для ожидания приема врача, где можно посмотреть телевизор, выпить кофе и даже перекусить. В обязательном порядке — отдельный вход к фильтр-боксам.

Как прикрепиться к поликлинике

Подать заявку на прикрепление к поликлинике можно на региональном портале госуслуг.

В течение одного рабочего дня уведомление о прикреплении придет в личный кабинет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.