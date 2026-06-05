В Подмосковье установили более 4 тыс контейнеров для текстиля

Более 4,1 тыс контейнеров для сбора одежды и текстиля работают в 36 округах Подмосковья с 2022 года. В регионе также развивают переработку вторсырья и меры поддержки бизнеса в сфере экономики замкнутого цикла, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В Балашихе прошел выездной круглый стол Московской областной думы, посвященный развитию экономики замкнутого цикла и переработке текстиля. Председатель комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин отметил, что регион выстраивает комплексную модель с упором на возобновление ресурсов, минимизацию отходов и повторное использование материалов. Переход к такой системе включен в перечень поручений по реализации послания президента РФ.

Сейчас в Подмосковье работают восемь комплексов по переработке отходов мощностью более 7 млн тонн в год. Из общего объема извлекают около 40 видов полезных фракций. С 2022 года в регионе установили 4175 боксов для сбора одежды, собрано 13,9 тыс тонн текстиля. Сбором занимаются восемь организаций, которые размещают емкости на контейнерных площадках, в общественных пространствах и торговых центрах. Вещи сортируют: пригодные направляют на благотворительность и в секонд-хенд, остальное перерабатывают в волокно, ветошь и пластиковые изделия.

«Необходимо расширять мощности по переработке вторсырья и создавать условия для отбора полезных фракций на этапе сбора», — отметил Владимир Шапкин.

Он добавил, что эти вопросы учтут при формировании народной программы «Единой России» на ближайшие пять лет.

Директор ГКУ МО «Центр мониторинга и контроля за содержанием территорий и обращению с отходами» Михаил Зиновьев сообщил, что в 2025 году на региональном портале запустили электронную услугу по заключению соглашений на размещение пунктов сбора вторичных ресурсов. Бизнес может установить фандоматы и баки для текстиля на муниципальной земле.

В Балашихе работают 586 контейнерных площадок и более 300 фандоматов. Замглавы округа Татьяна Калашникова уточнила, что ежегодно модернизируют объекты инфраструктуры, а общий объем вывоза отходов достигает около 3 млн кубометров. По итогам 2025 года в регионе провели около 150 экологических акций, их число за три года выросло в пять раз.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.