В Подмосковье свыше 1,8 тыс участников СВО получили выплату вместо земли

Мособлдума подводит итоги весенней сессии. В ходе работы подмосковного парламента был принят закон, согласно которому расширена категория получателей выплаты в 500 тыс. руб. взамен земельного участка для участников СВО и их семей — теперь родственники погибших бойцов могут получить выплату независимо от места жительства. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что в конце 2024 года региональным парламентом был принят закон, в соответствии с которым выплату могут получить участники СВО, удостоенные звания Героя РФ или награжденные государственными орденами за участие в СВО и имеющие статус ветерана боевых действий. А также члены семьи погибшего участника СВО.

«Важно обеспечить равные права всем участникам СВО и их семьям. С начала года выплаты получили более 1 800 жителей региона», — отметил Игорь Брынцалов.

Если семья живет в другом регионе — как оформить выплату?

Подать заявление на получение выплаты можно через региональный портал государственных услуг.

В настоящее время Порядком установлена необходимость предоставления в МФЦ в течение 3 рабочих дней оригиналов документов для сверки с электронными образами.

Можно ли потратить деньги на любые цели или только на приобретение участка?

Заявитель вправе распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.

Есть ли временные ограничения, или можно обратиться в любое время?

Временных ограничений нет.

Если у семьи уже есть земельный участок от государства — можно ли претендовать на выплату?

Да, право на единовременную денежную выплату предоставляется и в этом случае.

Если у семьи погибшего несколько иждивенцев — выплата делится или ее получает один человек? Кто имеет приоритет?

Единовременная денежная выплата членам семьи погибшего участника специальной военной операции предоставляется в равных долях в порядке очередности:

Вдова (вдовец), не вступившая в повторный брак;

Дети, не достигшие возраста 18 лет или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения возраста 18 лет;

При отсутствии вышеперечисленных членов семьи: дети от 18 до 23 лет, обучающиеся по очной форме, родители;

При отсутствии вышеперечисленных членов семьи: дети старше 18 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд «Защитники Отечества». Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.

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