В Подмосковье свою деятельность осуществляют более 3 тыс сельских старост

21 апреля отмечается профессиональный праздник муниципальных служащих, старост и всех остальных, кто задействован в местном самоуправлении. Подмосковье — лидер по муниципальным практикам и управленческим решениям: местные власти применяют все новые форматы взаимодействия с населением, делятся опытом между собой, а также со своими коллегами из других регионов. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Как говорит наш президент — именно муниципальный уровень, местное самоуправление определяют образ всей нашей большой страны, так, как люди видят свое настоящее и будущее. По такому принципу выстраивается работа в Московской области. Для плодотворного взаимодействия в регионе создан совет муниципальных образований, ассоциация старост сельских населенных пунктов. И с каждым годом роль местного самоуправления у нас только возрастает — на законодательном уровне мы учредили День сельского старосты, ввели для них единое удостоверение и знак. Всего в Подмосковье свою деятельность на сегодня осуществляют 3 031 староста и 171 ТОС — территориальное общественное самоуправление», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

О работе местного самоуправления лучше всего расскажут его представители. Иван Морозов — председатель Общественной палаты Можайского городского округа, а также член ассоциации старост сельских населенных пунктов Подмосковья и староста деревни Красноиншино. Он рассказал, что с годами местное самооправдание укреплялось — все больше становилось территориальных общественных самоуправлений, старост, к мнению которых стали прислушиваться.

«Могу сказать на примере моей деревни — у нас всего получается около 60 домовладений и постоянно проживающих в районе 50 человек. И это с недавних пор, как деревню газифицировали, провели уличное освещение, чего удалось достичь через мои обращения. До 2019 года в деревне проживало 6 человек, а прописанных было всего двое. Очень ощутима стала поддержка со стороны региональных и муниципальных властей и с каждым годом она становится ощутимее. Для меня нет, например, никаких проблем попасть на прием в администрацию к любому из заместителей главы. Отсюда же — что? Налаженное взаимодействие, да и все вопросы решаются проще», — поделился Иван Морозов.

Он добавил, что и работать в таких условиях нравится, и инициативы интересные рождаются. Как член ассоциации старост сельских населенных пунктов Московской области он поделился одной из наиболее важных на его взгляд.

«Одна из инициатив, это создание совета старост при главе. Какое-то количество членов будет выдвигаться ассоциацией старост, какое-то — самим муниципалитетом. Это будут самые активные, идейные люди. И глава будет действительно видеть то, что происходит на земле — не со слов своих заместителей только, но и нас. Это еще больше увеличит эффективность работы старост», — сказал он.

По линии Общественной палаты — работа также кипит. Как подчеркнул Иван Морозов, на общественников сегодня возлагается решение самых ответственных задач.

«Этот год у нас же объявлен Годом защитника Отечества. Конечно, вся повестка сейчас направлена на поддержку семей участников спецоперации, самих бойцов, сбора гуманитарной помощи. Также мы организовываем много мероприятий в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне — готовимся к самому главному празднику этого года, Дню Победы», — подчеркнул мужчина.

По мнению губернатора региона Андрея Воробьева, издавна староста был самым уважаемым человеком на селе.

«И сегодня их мнение имеет вес, им доверяют люди. Ответственные, чуткие, они держат руку на пульсе, оперативно реагируют на сложные ситуации», — сказал глава региона.

Он также подчеркнул, что правительство совместно с депутатским корпусом и главами территорий будет поддерживать институт сельских старост и укреплять местное самоуправление.