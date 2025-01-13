В Подмосковье стартует прием конкурсных проектов инициативного бюджетирования

В Подмосковье объявили о проведении конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в 2025 году — соответствующее распоряжение размещено на официальном сайте министерства территориальной политики Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Размещение конкурсных проектов будет осуществляться с 13 по 26 января на портале «Добродел». Следующий этап — голосование — стартует 27 января и продлится до 9 февраля.

«Инициативное бюджетирование — это возможность жителей выдвинуть проекты и поставить конкретные задачи перед властью в части решения вопросов местного значения. Реализуется в регионе с 2020 года. За это время на портал «Добродел» поступило более 3 тыс. инициатив. Основные направления проектов: обустройство школ и детских садов, объектов культуры и отдыха, организация досуга, благоустройство населенных пунктов, создание условий для занятий спортом, библиотечное обслуживание», — пояснил председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.

Парламентарий напомнил, что в 2024 году было выдвинуто 640 инициатив, на 131 больше, чем в 2023 году. Что говорит об активности и неравнодушии жителей Подмосковья к своим городам.

«Среди выдвинутых народных проектов большое количество инициатив касалось ремонта и оснащения объектов культуры, развития физической культуры и массового спорта, вопросов благоустройства, а также приобретения мебели и оборудования в школы, обустройства игровых площадок и другие. Субсидия из регионального бюджета составила полмиллиарда рублей», — сказал Тарас Ефимов.

Этапы ИБ в 2025 году:

I этап:

с 13 по 26 января — размещение проектов на портале «Добродел»;

с 27 января по 9 февраля — голосование на портале.

II этап:

с 10 февраля по 10 марта — прием проектов в министерстве территориальной политики Московской области.

Подробнее об инициативном бюджетировании можно узнать на сайте Мособлдумы.

Ранее Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал губернатор.