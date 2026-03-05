В Подмосковье стартовал конкурс «Земский почтальон – 2026»

Отборочный этап второго Всероссийского конкурса «Земский почтальон – 2026» начался 2 марта. В нем могут участвовать почтальоны из населенных пунктов с численностью до 50 тысяч человек и стажем работы не менее года, сообщает пресс-служба отделения ЕР Московской области.

Конкурс организован федеральным проектом «Российское село» партии «Единая Россия» при поддержке «Почты России», Минсельхоза России, Минцифры России и профсоюза работников связи России.

«Земские почтальоны играют важную роль в повседневной жизни жителей деревень. Иногда они обеспечивают единственную возможность связи с «большим миром». Наш конкурс призван подчеркнуть значимость профессии почтальона и вдохновить молодых специалистов выбирать работу на селе», — подчеркнул секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Конкурс пройдет в три этапа. До 2 апреля участники подадут онлайн-заявки на сайте организатора. С 3 по 24 апреля региональные экспертные комиссии оценят анкеты и определят финалистов. Очный финал состоится 26 мая в Москве. С 4 по 25 мая во «ВКонтакте» пройдет народное голосование в специальной номинации «Народный почтальон».

«Почтальоны продолжают работу в любых обстоятельствах и в любую погоду. В прошлом году конкурс показал высокую вовлеченность граждан по всей стране, поэтому мы объявляем старт второго сезона», — сказал генеральный директор АО «Почта России» Михаил Волков.

В 2025 году на конкурс поступило более 3 тыс. заявок. Эксперты выбрали 86 финалистов из 86 регионов России. Победителем стала Зиля Романова из Республики Башкортостан, а по итогам онлайн-голосования, в котором участвовали свыше 96 тыс. человек, звание «Народный почтальон» получила Анна Кулешова из Ставропольского края.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность коммуникации с населением, его информирования.

«Я очень надеюсь, что каждая команда на земле и каждый отраслевик прекрасно понимает (важность — ред.) качества коммуникаций, информирования жителей, обсуждения тех или иных проектов — когда мы строим детскую площадку или парк, или новую школу, например, или старую школу капитально ремонтируем», — сказал Воробьев.