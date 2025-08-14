В Подмосковье создано 12 особо охраняемых природных территорий регионального значения

Комитет Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии провел 14 августа в Одинцовском городском округе выездное заседание, которое посвятил теме развития экологических маршрутов на особо охраняемых природных территориях Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В мероприятии приняли участие представители министерства экологии и природопользования, а также министерства культуры и туризма Московской области, Комитета лесного хозяйства, национального парка «Лосиный остров», природоохранного фонда «Верховье», географического факультета Московского государственного университета, Одинцовской городской прокуратуры.

Мероприятие началось с выездной части: участники встречи посетили Звенигородскую биостанцию МГУ — ботанический и зоологический государственный природный заказник регионального значения. Где прошли по специально проложенным тропинкам, познакомились с охраняемыми видами растений и животных, а также с главным объектом — верховым болотом «Карьер Сима».

Встреча продолжилась заседанием в здании Территориального управления Звенигород. Открыл мероприятие председатель Комитета Владимир Шапкин. Он отметил, что развитие экологических маршрутов вновь стало ключевой темой выездного заседания. Так, 16 июня 2024 года уже обсуждались перспективы организации туризма на особо охраняемых природных территориях областного и местного значения.

По словам парламентария за последние 5 лет в Московской области создано 12 особо охраняемых природных территорий регионального значения. Всего же в Подмосковье 262 ООПТ — они располагаются в 36 городских округах.

«Мы как практики и законодатели вырабатываем порядок взаимодействия с той сферой, с которой работаем, в данном случае — со сферой окружающей среды. У нас тема сегодня касается перспектив развития экологических маршрутов на особо охраняемых природных территориях Московской области. И мы этот вопрос неоднократно поднимали. Еще вспоминается далекий 2016-й год, когда мы только начинали работу по определению границ, постановке на кадастровый учет особо охраняемых природных территорий. Тогда было много неопределенностей. Сегодня есть уже четкое понимание, что такое охраняемая природная территория. И наша задача — совместными усилиями эти природные уголки нашего Подмосковья сохранить для себя, для наших будущих поколений», — подчеркнул Владимир Шапкин.

С докладом в ходе заседания выступил представитель министерства экологии и природопользования Московской области Дмитрий Овдиенко. Он рассказал о стратегических подходах к развитию особо охраняемых природных территорий, поделился планами по расширению экотуристических проектов и объяснил, как регион планирует сочетать привлекательность для туристов с сохранением природного наследия.

«Мы уже разработали и утвердили правила туризма на ООПТ. Сейчас мы планируем оцифровать все наши ООПТ и с помощью искусственного интеллекта сделать цифровые карты, брошюры, а также все приложения и паспорта наших ООПТ перевести в цифру. И чтобы можно было прийти на территорию, открыть приложение, и там было все отражено — кто здесь обитает, что растет, какой действует режим. Чтобы люди могли сами прийти и посмотреть. Не обязательно с гидом, а даже самостоятельно. И вот вам — и маршрут интерактивный, и карта, и описание. В этом направлении сейчас большую работу ведем», — поделился заведующий отделом по работе с природными территориями Министерства экологии и природопользования Московской области Дмитрий Овдиенко.

Заместитель начальника отдела использования лесов и землепользования комитета лесного хозяйства Московской области Ольга Губанкова рассказала об организации экотроп на лесных территориях, а также о действующих ограничениях.

«У нас в области создано много парков в рамках программы „Парки в лесу“. Все объекты, в том числе и лесной инфраструктуры, капитального и некапитального строительства реализовываются у нас по проектному освоению лесов. Все, что расположено на землях ООПТ, мы согласовываем с Министерством экологии. Следим за тем, чтобы проектируемые объекты лесопользователей не влекли за собой никакую вырубку лесных насаждений. Также на лесопользователей при оформлении прав на них возлагаются обязанности — они содержат эти леса в надлежащем санитарном состоянии», — перечислила Ольга Губанкова.

От министерства культуры и туризма Московской области спикером выступила Анастасия Суханова. Она рассказала о региональной онлайн-платформе — главном помощнике жителей и гостей Подмосковья в организации досуга по культурным и природным объектам.

«Сегодня турист хочет не только увидеть красивые места, но и понять, прочувствовать дух территории — как живут люди, какие хранят традиции, как взаимодействуют с природой. И здесь культурное наследие уже не просто добавка, а ключевой элемент маршрута. И в Московской области мы очень активно развиваем такие маршруты. На туристическом портале жители и гости региона могут найти рекомендации маршрутов, которые очень органично объединяют разные виды туризма в зависимости от конкретных предпочтений и интересов людей. В том числе на портале есть перечень уникальных заповедников и ООПТ, которые можно совмещать с посещением культурных объектов», — подчеркнула главный инспектор отдела развития народных художественных промыслов Министерства культуры и туризма Московской области Анастасия Суханова.

В ходе заседания участники мероприятия услышали интересный опыт коллег — свои наработки представила Ольга Шульгина, директор Национального парка «Лосиный остров» и Наталия Лебедева, главный эксперт-эколог природоохранного фонда «Верховье». А также Никита Кадетов, научный сотрудник географического факультета МГУ, который поделился результатами исследований, рассказал о современных тенденциях в экотуризме и дал рекомендации по развитию маршрутов с учетом ландшафтных, климатических и антропогенных факторов.

Подвел итоги встречи Владимир Шапкин. Он поблагодарил всех участников заседания за выступления и участие в дискуссии. Он заключил, что все предложения, поступившие в ходе мероприятия, будут проработаны Комитетом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.