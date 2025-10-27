В Подмосковье совершили более 106 млн поездок на общественном транспорте

Жителям Московской области оплата проезда на общественном транспорте доступна несколькими способами: единой транспортной или банковской картами, в автоматах и кассах остановочных пунктов. Некоторые категории граждан при оплате проезда пользуются социальной картой, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Два года назад мы приняли закон, согласно которому получить соцкарты для бесплатного проезда в Подмосковье могут и дети-сироты. В этом году законодательно закрепили возможность пользоваться соцкартой предпенсионерам при передвижении на смежных между Москвой и регионом маршрутах. Всего с начала осени по социальным картам совершено свыше 42,7 млн поездок», — отметил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.

Кроме того, с наступлением нового учебного года поездки по картам «Стрелка» стали совершать учащиеся образовательных учреждений — школьники и студенты. Для них действуют специальные скидки на проезд: первые 35 поездок обойдутся пассажиру в 50% от базового тарифа, далее с 36-й поездки — 1%.

«По «Стрелке» за полтора осенних месяца школьники и студенты совершили порядка 5 миллионов поездок, по банковским картам МИР учащегося — 84,6 тысячи поездок. Напомню, что у «Стрелки» 3 категории карт — классическая карта для всех, льготная карта и карта учащегося. По классической карте совершено 6,4 миллиона поездок», — пояснил Максим Коркин.

Также жители Московской области могут приобрести карту для оплаты проезда в общественном транспорте Москвы — «Тройку». Ее можно купить на автовокзалах и автостанциях региона, железнодорожных станциях пригородного сообщения, МЦД, в метро.

«Всего, начиная с сентября, на территории Подмосковья по всем видам карт совершено свыше 106 млн поездок. Именно карт, так как мы в Московской области отказались от наличного расчета, закрепив решение законодательно. Это не просто отмена старых правил — это переход к более удобной, безопасной и современной транспортной системе. Безналичный расчет ускоряет посадку и способствует оптимизации маршрутов. При этом все льготы и субсидии, предусмотренные для отдельных категорий граждан, полностью сохраняются в безналичной системе. Мы живем в эпоху цифровизации, и Подмосковье идет в ногу со временем», — добавил в заключении парламентарий.

«Стрелка»

Узнать, где купить и как пополнить карту «Стрелка» вы можете на официальном сайте транспортной карты.

«Тройка»

Компания «Мострансавто» подготовила список пунктов продаж в Московской области, где можно приобрести карту «Тройка».

Социальная карта

Оформить карту можно в МФЦ и на региональном портале госуслуг.

Бесплатный проезд по Московской области

Здесь можно найти перечень категорий граждан, имеющих право на бесплатный проезд, в том числе на смежных маршрутах.

Льготы на проезд в пригородных поездах размещены на официальном сайте компании «РЖД».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.