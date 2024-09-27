В Подмосковье работают более 35 тыс дошкольных работников

Каждый год в России 27 сентября отмечается День воспитателя и всех дошкольных работников. На сегодняшний день в Московской области работают более 35 тысяч дошкольных работников, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Сегодня мы выражаем благодарность воспитателям, которые с любовью и терпением заботятся о наших детях, за их самоотверженный труд. Мы многое делаем для того, чтобы в регионе были созданы комфортные условия как для воспитанников, так и для специалистов», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В садики региона ходят более 423,4 тысячи малышей. Подмосковье демонстрирует хорошие показатели по рождаемости, ежегодно увеличивается количество многодетных семей. В этом году 26 детсадов капитально ремонтируются. В 2024 году уже открыто 26 новых детских садов, включая внебюджетные, до конца года планируется открыть еще 9 садиков.

На сегодняшний день в Московской области работают:

899 образовательных комплексов, в которых открыто 2200 дошкольных отделений;

72 муниципальных детских сада;

143 частных детских сада.

Меры поддержки воспитателей в Московской области

В Подмосковье предусмотрены «подъемные» для молодых воспитателей. Выпускникам ВУЗов или учреждений СПО, которые приступили к работе в образовательной организации, предоставляется выплата 150 тысяч рублей:

50 тысяч рублей при приеме на работу;

100 тыс. руб. — по окончании второго года работы в образовательной организации.

Доплаты

С 1 января 2022 года установлены ежемесячные доплаты за напряженный труд педагогическим работникам дошкольного образования:

руководителям муниципальных детских садов, педагогическим работникам в муниципальных детских садах и дошкольных группах школ — 5 000 рублей;

младшим воспитателям (помощникам воспитателей) в детских садах и дошкольных группах школ — 2 500 рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.